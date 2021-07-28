https://ria.ru/20210728/klimat-1743129425.html

Ученые заявили об ухудшении климатических показателей

Ученые заявили об ухудшении климатических показателей - РИА Новости, 28.07.2021

Ученые заявили об ухудшении климатических показателей

Ученые из семи стран опубликовали в журнале BioScience статью, в которой они оценивают изменения глобального климата за последний год. Ключевые показатели... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T03:15

2021-07-28T03:15

2021-07-28T03:15

наука

глобальное потепление

климат

земля - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148412/56/1484125674_0:204:3636:2249_1920x0_80_0_0_fbdbc990a570773c72709468afd58d0f.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые из семи стран опубликовали в журнале BioScience статью, в которой они оценивают изменения глобального климата за последний год. Ключевые показатели свидетельствуют о том, что ситуация близка к критической.В 2019 году в этом же журнале BioScience была опубликована декларация о чрезвычайной ситуации в области климата, которую подписали более 11 тысяч ученых из 153 стран. Сейчас, накануне выхода в свет Отчета об изменении климата Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), инициаторы документа — исследователи из США, Австралии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Бангладеш и Германии — опубликовали его обновление.По сравнению с 2019 годом ученые отмечают беспрецедентный всплеск стихийных бедствий, связанных с изменением климата, включая разрушительные наводнения, рекордные волны тепла, сильнейшие штормы и лесные пожары. По оценкам авторов, 2020 год стал вторым самым жарким годом в истории, причем пять самых жарких лет за всю историю наблюдений были после 2015 года.В апреле 2021 года содержание углекислого газа в земной атмосфере достигло 416 частей на миллион. Это самая высокой среднемесячная концентрация за всю историю наблюдений. Три ключевых парниковых газа — двуокись углерода, метан и закись азота — в 2020 году установили рекорды атмосферных концентраций, а в 2021 году еще раз обновили их."Появляется все больше свидетельств того, что мы приближаемся или уже прошли критические точки в таких важных элементах земной системы, как коралловые рифы, тропические леса Амазонки, ледяные щиты Западной Антарктики и Гренландии", — приводятся в пресс-релизе Университета штата Орегон слова ведущего автора статьи профессора экологии Уильяма Риппла (William Ripple).Исследователи призывают срочно сместить приоритеты мировой энергетики в сторону радикального сокращения выбросов парниковых газов, особенно метана, создать стратегические климатические резервы для хранения углерода, ввести цену на пользование углеродом, а также проводить действенные мероприятия по защите биоразнообразия."Нам необходимо перестать рассматривать чрезвычайную ситуацию с климатом как отдельную проблему, — говорит Риппл. — Глобальное потепление — не единственный симптом напряженности системы Земли. Политика борьбы с климатическим кризисом или любыми другими симптомами должна быть направлена ​​на устранение их основной причины — чрезмерной эксплуатации планеты человеком".Авторы считают, что ежегодное ухудшение климатических показателей связано с тем, что человечество продолжает безжалостно эксплуатировать Землю "в обычном режиме". Пандемия COVID-19 и связанные с ней остановки производства имели небольшой положительный побочный эффект в виде некоторого облегчения климатического кризиса, но этот эффект был только временным. По мнению ученых, пандемия показала, что даже колоссального, но временного сокращения перевозок и потребления недостаточно для борьбы с изменением климата."Пока человечество продолжает оказывать давление на систему Земли, предпринимаемые меры будут только перераспределять давление", — отмечает еще один автор статьи Кристофер Вольф (Christopher Wolf), научный сотрудник Колледжа лесного хозяйства Университета штата Орегон. — Но, остановив эксплуатацию естественной среды обитания, мы можем снизить риски передачи зоонозных заболеваний, защитить запасы углерода и сохранить биоразнообразие. И все это — одновременно".

https://ria.ru/20210606/volny-1735638685.html

https://ria.ru/20210524/leto-1733382332.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глобальное потепление, климат, земля - риа наука