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Наука
https://ria.ru/20210728/klimat-1743129425.html
Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
Ученые заявили об ухудшении климатических показателей - РИА Новости, 28.07.2021
Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
Ученые из семи стран опубликовали в журнале BioScience статью, в которой они оценивают изменения глобального климата за последний год. Ключевые показатели... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T03:15
2021-07-28T03:15
наука
глобальное потепление
климат
земля - риа наука
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые из семи стран опубликовали в журнале BioScience статью, в которой они оценивают изменения глобального климата за последний год. Ключевые показатели свидетельствуют о том, что ситуация близка к критической.В 2019 году в этом же журнале BioScience была опубликована декларация о чрезвычайной ситуации в области климата, которую подписали более 11 тысяч ученых из 153 стран. Сейчас, накануне выхода в свет Отчета об изменении климата Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), инициаторы документа — исследователи из США, Австралии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Бангладеш и Германии — опубликовали его обновление.По сравнению с 2019 годом ученые отмечают беспрецедентный всплеск стихийных бедствий, связанных с изменением климата, включая разрушительные наводнения, рекордные волны тепла, сильнейшие штормы и лесные пожары. По оценкам авторов, 2020 год стал вторым самым жарким годом в истории, причем пять самых жарких лет за всю историю наблюдений были после 2015 года.В апреле 2021 года содержание углекислого газа в земной атмосфере достигло 416 частей на миллион. Это самая высокой среднемесячная концентрация за всю историю наблюдений. Три ключевых парниковых газа — двуокись углерода, метан и закись азота — в 2020 году установили рекорды атмосферных концентраций, а в 2021 году еще раз обновили их."Появляется все больше свидетельств того, что мы приближаемся или уже прошли критические точки в таких важных элементах земной системы, как коралловые рифы, тропические леса Амазонки, ледяные щиты Западной Антарктики и Гренландии", — приводятся в пресс-релизе Университета штата Орегон слова ведущего автора статьи профессора экологии Уильяма Риппла (William Ripple).Исследователи призывают срочно сместить приоритеты мировой энергетики в сторону радикального сокращения выбросов парниковых газов, особенно метана, создать стратегические климатические резервы для хранения углерода, ввести цену на пользование углеродом, а также проводить действенные мероприятия по защите биоразнообразия."Нам необходимо перестать рассматривать чрезвычайную ситуацию с климатом как отдельную проблему, — говорит Риппл. — Глобальное потепление — не единственный симптом напряженности системы Земли. Политика борьбы с климатическим кризисом или любыми другими симптомами должна быть направлена ​​на устранение их основной причины — чрезмерной эксплуатации планеты человеком".Авторы считают, что ежегодное ухудшение климатических показателей связано с тем, что человечество продолжает безжалостно эксплуатировать Землю "в обычном режиме". Пандемия COVID-19 и связанные с ней остановки производства имели небольшой положительный побочный эффект в виде некоторого облегчения климатического кризиса, но этот эффект был только временным. По мнению ученых, пандемия показала, что даже колоссального, но временного сокращения перевозок и потребления недостаточно для борьбы с изменением климата."Пока человечество продолжает оказывать давление на систему Земли, предпринимаемые меры будут только перераспределять давление", — отмечает еще один автор статьи Кристофер Вольф (Christopher Wolf), научный сотрудник Колледжа лесного хозяйства Университета штата Орегон. — Но, остановив эксплуатацию естественной среды обитания, мы можем снизить риски передачи зоонозных заболеваний, защитить запасы углерода и сохранить биоразнообразие. И все это — одновременно".
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глобальное потепление, климат, земля - риа наука
03:15 28.07.2021
 

Ученые заявили об ухудшении климатических показателей

© AP Photo / Noah BergerЛесные пожары в Кинбруке, штат Калифорния, США
Лесные пожары в Кинбруке, штат Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Noah Berger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые из семи стран опубликовали в журнале BioScience статью, в которой они оценивают изменения глобального климата за последний год. Ключевые показатели свидетельствуют о том, что ситуация близка к критической.
В 2019 году в этом же журнале BioScience была опубликована декларация о чрезвычайной ситуации в области климата, которую подписали более 11 тысяч ученых из 153 стран. Сейчас, накануне выхода в свет Отчета об изменении климата Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), инициаторы документа — исследователи из США, Австралии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Бангладеш и Германии — опубликовали его обновление.
По сравнению с 2019 годом ученые отмечают беспрецедентный всплеск стихийных бедствий, связанных с изменением климата, включая разрушительные наводнения, рекордные волны тепла, сильнейшие штормы и лесные пожары. По оценкам авторов, 2020 год стал вторым самым жарким годом в истории, причем пять самых жарких лет за всю историю наблюдений были после 2015 года.
В апреле 2021 года содержание углекислого газа в земной атмосфере достигло 416 частей на миллион. Это самая высокой среднемесячная концентрация за всю историю наблюдений. Три ключевых парниковых газа — двуокись углерода, метан и закись азота — в 2020 году установили рекорды атмосферных концентраций, а в 2021 году еще раз обновили их.
"Появляется все больше свидетельств того, что мы приближаемся или уже прошли критические точки в таких важных элементах земной системы, как коралловые рифы, тропические леса Амазонки, ледяные щиты Западной Антарктики и Гренландии", — приводятся в пресс-релизе Университета штата Орегон слова ведущего автора статьи профессора экологии Уильяма Риппла (William Ripple).
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"Нам необходимо перестать рассматривать чрезвычайную ситуацию с климатом как отдельную проблему, — говорит Риппл. — Глобальное потепление — не единственный симптом напряженности системы Земли. Политика борьбы с климатическим кризисом или любыми другими симптомами должна быть направлена ​​на устранение их основной причины — чрезмерной эксплуатации планеты человеком".
Авторы считают, что ежегодное ухудшение климатических показателей связано с тем, что человечество продолжает безжалостно эксплуатировать Землю "в обычном режиме". Пандемия COVID-19 и связанные с ней остановки производства имели небольшой положительный побочный эффект в виде некоторого облегчения климатического кризиса, но этот эффект был только временным. По мнению ученых, пандемия показала, что даже колоссального, но временного сокращения перевозок и потребления недостаточно для борьбы с изменением климата.
"Пока человечество продолжает оказывать давление на систему Земли, предпринимаемые меры будут только перераспределять давление", — отмечает еще один автор статьи Кристофер Вольф (Christopher Wolf), научный сотрудник Колледжа лесного хозяйства Университета штата Орегон. — Но, остановив эксплуатацию естественной среды обитания, мы можем снизить риски передачи зоонозных заболеваний, защитить запасы углерода и сохранить биоразнообразие. И все это — одновременно".
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