https://ria.ru/20210728/kleveta-1743325149.html

Против политолога Крашенинникова возбудили дело о клевете на ветерана

Против политолога Крашенинникова возбудили дело о клевете на ветерана - РИА Новости, 28.07.2021

Против политолога Крашенинникова возбудили дело о клевете на ветерана

Политолог Федор Крашенинников выложил в Facebook копию постановления о возбуждении против него уголовного дела. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:03

2021-07-28T18:03

2021-07-28T19:54

игнат артеменко

россия

федор крашенинников

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Политолог Федор Крашенинников выложил в Facebook копию постановления о возбуждении против него уголовного дела.Как следует из публикации, полиция Екатеринбурга обвинила Крашенинникова в том, что он через Telegram "распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артеменко И. С."Официальным комментариями УМВД по Екатеринбургу РИА Новости пока не располагает.Игнат Артеменко проходил потерпевшим по делу о клевете, возбужденном против Алексея Навального из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституцию. По итогам процесса Навальный получил штраф в размере 850 тысяч рублей.Самого Крашенинникова в ноябре 2019 года штрафовали на 30 тысяч рублей за нецензурные высказывания в адрес российских судей после того, как оппозиционера Леонида Волкова приговорили к административному аресту. Позже, в июле 2020 года, политолог получил семь суток ареста за повторное неуважение к власти из-за поста о судьях Конституционного суда.

https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730471286.html

россия

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игнат артеменко, россия, федор крашенинников, происшествия