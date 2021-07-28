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Против политолога Крашенинникова возбудили дело о клевете на ветерана
Против политолога Крашенинникова возбудили дело о клевете на ветерана - РИА Новости, 28.07.2021
Против политолога Крашенинникова возбудили дело о клевете на ветерана
Политолог Федор Крашенинников выложил в Facebook копию постановления о возбуждении против него уголовного дела. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:03
2021-07-28T19:54
игнат артеменко
россия
федор крашенинников
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Политолог Федор Крашенинников выложил в Facebook копию постановления о возбуждении против него уголовного дела.Как следует из публикации, полиция Екатеринбурга обвинила Крашенинникова в том, что он через Telegram "распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артеменко И. С."Официальным комментариями УМВД по Екатеринбургу РИА Новости пока не располагает.Игнат Артеменко проходил потерпевшим по делу о клевете, возбужденном против Алексея Навального из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституцию. По итогам процесса Навальный получил штраф в размере 850 тысяч рублей.Самого Крашенинникова в ноябре 2019 года штрафовали на 30 тысяч рублей за нецензурные высказывания в адрес российских судей после того, как оппозиционера Леонида Волкова приговорили к административному аресту. Позже, в июле 2020 года, политолог получил семь суток ареста за повторное неуважение к власти из-за поста о судьях Конституционного суда.
https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html
https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730471286.html
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игнат артеменко, россия, федор крашенинников, происшествия
18:03 28.07.2021 (обновлено: 19:54 28.07.2021)
 
Против политолога Крашенинникова возбудили дело о клевете на ветерана

Политолог Крашенинников заявил о возбуждении на него дела о клевете на ветерана Артеменко

© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Политолог Федор Крашенинников выложил в Facebook копию постановления о возбуждении против него уголовного дела.
Как следует из публикации, полиция Екатеринбурга обвинила Крашенинникова в том, что он через Telegram "распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артеменко И. С."
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Официальным комментариями УМВД по Екатеринбургу РИА Новости пока не располагает.
Игнат Артеменко проходил потерпевшим по делу о клевете, возбужденном против Алексея Навального из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституцию. По итогам процесса Навальный получил штраф в размере 850 тысяч рублей.
Самого Крашенинникова в ноябре 2019 года штрафовали на 30 тысяч рублей за нецензурные высказывания в адрес российских судей после того, как оппозиционера Леонида Волкова приговорили к административному аресту.
Позже, в июле 2020 года, политолог получил семь суток ареста за повторное неуважение к власти из-за поста о судьях Конституционного суда.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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Игнат АртеменкоРоссияФедор КрашенинниковПроисшествия
 
 
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