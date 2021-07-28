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Число жертв наводнения в Китае выросло до 73 человек

Число жертв наводнения в Китае выросло до 73 человек - РИА Новости, 28.07.2021

Число жертв наводнения в Китае выросло до 73 человек

Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 73, в зоне бедствия оказались более 13 миллионов человек, говорится в... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:14

2021-07-28T09:14

2021-07-28T09:14

хэнань

чжэнчжоу

китай

происшествия

в мире

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ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 73, в зоне бедствия оказались более 13 миллионов человек, говорится в сообщении местных властей.Ранее сообщалось о 69 погибших.Согласно данным, к настоящему моменту власти экстренно эвакуировали из опасных районов более 1,47 миллиона человекПлощадь пострадавших сельхозугодий составила 1,02 миллиона гектаров, разрушены более 17 тысяч различных построек, сильные повреждения получили 41,3 тысячи построек, незначительные – 130,4 тысячи. Прямой экономический ущерб уже составил 88,53 миллиарда юаней (13,6 миллиарда долларов).Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.Власти продолжают подсчитывать ущерб, причиненный стихией.

https://ria.ru/20210723/foxconn-1742532599.html

хэнань

чжэнчжоу

китай

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хэнань, чжэнчжоу, китай, происшествия, в мире