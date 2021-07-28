https://ria.ru/20210728/kiberprestupnost-1743189239.html

Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений

Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений - РИА Новости, 28.07.2021

Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений

Москва предложила ООН выделить на международном уровне 23 состава киберпреступлений вместо девяти, действующих сейчас, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T03:15

2021-07-28T03:15

2021-07-28T03:49

петр городов

россия

совет европы

вена

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_593c48e30222597b13f1658cfb2a3dc8.jpg

ВЕНА, 28 июл — РИА Новости. Москва предложила ООН выделить на международном уровне 23 состава киберпреступлений вместо девяти, действующих сейчас, сообщил РИА Новости заместитель генпрокурора России Петр Городов.Генеральная прокуратура внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Документ, в том числе, предлагает увеличить количество составов преступлений, совершенных в интернете, с помощью телефона и других средств коммуникаций. Проект конвенции в Вене представил Петр Городов.По словам Городова, та же Будапештская же конвенция Совета Европы, которая действует сейчас, уже устарела: она "разрабатывалась в раннюю цифровую эпоху — с 1997 по 2001 годы, ей известно всего девять составов преступлений".В целом, отметил собеседник агентства, в документе большое внимание уделяется процедурным аспектам, а также экстренным механизмам взаимодействия, повышающим скорость и эффективность работы правоохранительных органов при расследовании киберпреступлений, "имеющих трансграничный характер и требующих мгновенной реакции".

https://ria.ru/20210709/sotrudnichestvo-1740684665.html

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр городов, россия, совет европы, вена, оон, в мире