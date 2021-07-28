Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/kiberprestupnost-1743189239.html
Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений - РИА Новости, 28.07.2021
Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
Москва предложила ООН выделить на международном уровне 23 состава киберпреступлений вместо девяти, действующих сейчас, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T03:15
2021-07-28T03:49
петр городов
россия
совет европы
вена
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_593c48e30222597b13f1658cfb2a3dc8.jpg
ВЕНА, 28 июл — РИА Новости. Москва предложила ООН выделить на международном уровне 23 состава киберпреступлений вместо девяти, действующих сейчас, сообщил РИА Новости заместитель генпрокурора России Петр Городов.Генеральная прокуратура внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Документ, в том числе, предлагает увеличить количество составов преступлений, совершенных в интернете, с помощью телефона и других средств коммуникаций. Проект конвенции в Вене представил Петр Городов.По словам Городова, та же Будапештская же конвенция Совета Европы, которая действует сейчас, уже устарела: она "разрабатывалась в раннюю цифровую эпоху — с 1997 по 2001 годы, ей известно всего девять составов преступлений".В целом, отметил собеседник агентства, в документе большое внимание уделяется процедурным аспектам, а также экстренным механизмам взаимодействия, повышающим скорость и эффективность работы правоохранительных органов при расследовании киберпреступлений, "имеющих трансграничный характер и требующих мгновенной реакции".
https://ria.ru/20210709/sotrudnichestvo-1740684665.html
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_96db2e7e14c8c0c985b30432e22e8ed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр городов, россия, совет европы, вена, оон, в мире
03:15 28.07.2021 (обновлено: 03:49 28.07.2021)
 
Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений

Россия внесла в ООН проект конвенции по борьбе с криминалом в киберсфере с 23 составами преступлений

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 28 июл — РИА Новости. Москва предложила ООН выделить на международном уровне 23 состава киберпреступлений вместо девяти, действующих сейчас, сообщил РИА Новости заместитель генпрокурора России Петр Городов.
Генеральная прокуратура внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Документ, в том числе, предлагает увеличить количество составов преступлений, совершенных в интернете, с помощью телефона и других средств коммуникаций. Проект конвенции в Вене представил Петр Городов.

"В проекте нашли отражение 23 состава преступлений, включая несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и многое другое — все самое актуальное в мире киберпреступности", — отметил Городов.

По словам Городова, та же Будапештская же конвенция Совета Европы, которая действует сейчас, уже устарела: она "разрабатывалась в раннюю цифровую эпоху — с 1997 по 2001 годы, ей известно всего девять составов преступлений".
В целом, отметил собеседник агентства, в документе большое внимание уделяется процедурным аспектам, а также экстренным механизмам взаимодействия, повышающим скорость и эффективность работы правоохранительных органов при расследовании киберпреступлений, "имеющих трансграничный характер и требующих мгновенной реакции".
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 21:27
Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью
 
Петр ГородовРоссияСовет ЕвропыВенаООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
Лента новостейМолния