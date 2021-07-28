03:15 28.07.2021 (обновлено: 03:49 28.07.2021)
Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
Россия внесла в ООН проект конвенции по борьбе с криминалом в киберсфере с 23 составами преступлений
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
ВЕНА, 28 июл — РИА Новости. Москва предложила ООН выделить на международном уровне 23 состава киберпреступлений вместо девяти, действующих сейчас, сообщил РИА Новости заместитель генпрокурора России Петр Городов.
Генеральная прокуратура внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Документ, в том числе, предлагает увеличить количество составов преступлений, совершенных в интернете, с помощью телефона и других средств коммуникаций. Проект конвенции в Вене представил Петр Городов.
"В проекте нашли отражение 23 состава преступлений, включая несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и многое другое — все самое актуальное в мире киберпреступности", — отметил Городов.
По словам Городова, та же Будапештская же конвенция Совета Европы, которая действует сейчас, уже устарела: она "разрабатывалась в раннюю цифровую эпоху — с 1997 по 2001 годы, ей известно всего девять составов преступлений".
В целом, отметил собеседник агентства, в документе большое внимание уделяется процедурным аспектам, а также экстренным механизмам взаимодействия, повышающим скорость и эффективность работы правоохранительных органов при расследовании киберпреступлений, "имеющих трансграничный характер и требующих мгновенной реакции".