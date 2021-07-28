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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210728/khram-1743247211.html
Российские ученые заявили об угрозе для древнего храма в Алеппо
Российские ученые заявили об угрозе для древнего храма в Алеппо - РИА Новости, 28.07.2021
Российские ученые заявили об угрозе для древнего храма в Алеппо
Состояние раннехристианской церкви в Алеппо, расположенной в медресе Аль-Халавия, требует немедленного вмешательства, сообщила журналистам заместитель директора РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:11
2021-07-28T12:11
религия и мировоззрение
россия
российская академия наук
юнеско
сирия
алеппо
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ПАЛЬМИРА (Сирия), 28 июл – РИА Новости. Состояние раннехристианской церкви в Алеппо, расположенной в медресе Аль-Халавия, требует немедленного вмешательства, сообщила журналистам заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.В медресе вписан храм святой Елены, датируемый V веком нашей эры, это один из самых ранних христианских храмов."В церковь святой Елены в Алеппо попала бомба, был большой пожар. Сейчас там большая дыра. Мы сделали термографическое обследование: термограф показал, что состояние стен ужасное - они промокли, отсырели, потрескались. Если не принять срочных мер, этого раннехристианского храма скоро не станет", - заявила Соловьева.По словам заместителя директора, институт планирует обратить внимание мировой общественности на сложившуюся ситуацию. В частности Соловьева считает необходимым пригласить ЮНЕСКО или собрать специалистов, которые работают в регионе, чтобы обсудить подходы, найти финансирование."Нужно составить список памятников (в Сирии), проанализировать их современное состояние. Некоторые могут стареть лет 50-70, как храм в Изре. Алеппо требует немедленного вмешательства", - подчеркнула Соловьева.Проект "Спасение раннехристианских церквей Сирии" организован Институтом истории материальной культуры РАН при содействии департамента древностей и музеев Сирии, а также Минобороны России. Соловьева ранее сообщала, что в течение двух лет участники экспедиции обследуют около десятка раннесредневековых христианских храмов на территории Сирии, проведут их фото- и видеосъемку, подготовят ортофотопланы и 3D-модели. Все результаты будут переданы сирийской стороне.
https://ria.ru/20210615/khram-1737051649.html
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россия, российская академия наук, юнеско, сирия, алеппо
12:11 28.07.2021
 

Российские ученые заявили об угрозе для древнего храма в Алеппо

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПАЛЬМИРА (Сирия), 28 июл – РИА Новости. Состояние раннехристианской церкви в Алеппо, расположенной в медресе Аль-Халавия, требует немедленного вмешательства, сообщила журналистам заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.
В медресе вписан храм святой Елены, датируемый V веком нашей эры, это один из самых ранних христианских храмов.
"В церковь святой Елены в Алеппо попала бомба, был большой пожар. Сейчас там большая дыра. Мы сделали термографическое обследование: термограф показал, что состояние стен ужасное - они промокли, отсырели, потрескались. Если не принять срочных мер, этого раннехристианского храма скоро не станет", - заявила Соловьева.
По словам заместителя директора, институт планирует обратить внимание мировой общественности на сложившуюся ситуацию. В частности Соловьева считает необходимым пригласить ЮНЕСКО или собрать специалистов, которые работают в регионе, чтобы обсудить подходы, найти финансирование.
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"Нужно составить список памятников (в Сирии), проанализировать их современное состояние. Некоторые могут стареть лет 50-70, как храм в Изре. Алеппо требует немедленного вмешательства", - подчеркнула Соловьева.
Проект "Спасение раннехристианских церквей Сирии" организован Институтом истории материальной культуры РАН при содействии департамента древностей и музеев Сирии, а также Минобороны России. Соловьева ранее сообщала, что в течение двух лет участники экспедиции обследуют около десятка раннесредневековых христианских храмов на территории Сирии, проведут их фото- и видеосъемку, подготовят ортофотопланы и 3D-модели. Все результаты будут переданы сирийской стороне.
 
Религия и мировоззрениеРоссияРоссийская академия наукЮНЕСКОСирияАлеппо
 
 
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