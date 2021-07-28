https://ria.ru/20210728/khram-1743247211.html

Российские ученые заявили об угрозе для древнего храма в Алеппо

Российские ученые заявили об угрозе для древнего храма в Алеппо - РИА Новости, 28.07.2021

Российские ученые заявили об угрозе для древнего храма в Алеппо

Состояние раннехристианской церкви в Алеппо, расположенной в медресе Аль-Халавия, требует немедленного вмешательства, сообщила журналистам заместитель директора РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:11

2021-07-28T12:11

2021-07-28T12:11

религия и мировоззрение

россия

российская академия наук

юнеско

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алеппо

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ПАЛЬМИРА (Сирия), 28 июл – РИА Новости. Состояние раннехристианской церкви в Алеппо, расположенной в медресе Аль-Халавия, требует немедленного вмешательства, сообщила журналистам заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.В медресе вписан храм святой Елены, датируемый V веком нашей эры, это один из самых ранних христианских храмов."В церковь святой Елены в Алеппо попала бомба, был большой пожар. Сейчас там большая дыра. Мы сделали термографическое обследование: термограф показал, что состояние стен ужасное - они промокли, отсырели, потрескались. Если не принять срочных мер, этого раннехристианского храма скоро не станет", - заявила Соловьева.По словам заместителя директора, институт планирует обратить внимание мировой общественности на сложившуюся ситуацию. В частности Соловьева считает необходимым пригласить ЮНЕСКО или собрать специалистов, которые работают в регионе, чтобы обсудить подходы, найти финансирование."Нужно составить список памятников (в Сирии), проанализировать их современное состояние. Некоторые могут стареть лет 50-70, как храм в Изре. Алеппо требует немедленного вмешательства", - подчеркнула Соловьева.Проект "Спасение раннехристианских церквей Сирии" организован Институтом истории материальной культуры РАН при содействии департамента древностей и музеев Сирии, а также Минобороны России. Соловьева ранее сообщала, что в течение двух лет участники экспедиции обследуют около десятка раннесредневековых христианских храмов на территории Сирии, проведут их фото- и видеосъемку, подготовят ортофотопланы и 3D-модели. Все результаты будут переданы сирийской стороне.

https://ria.ru/20210615/khram-1737051649.html

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сирия

алеппо

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россия, российская академия наук, юнеско, сирия, алеппо