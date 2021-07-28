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Регулярно летать в Хорватию из России будет еще одна авиакомпания

Регулярно летать в Хорватию из России будет еще одна авиакомпания - РИА Новости, 28.07.2021

Регулярно летать в Хорватию из России будет еще одна авиакомпания

Российская авиакомпания Azur Air получила назначение на выполнение рейсов в Сплит и Дубровник, пишет Tourdom со ссылкой на Росавиацию. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:47

2021-07-28T14:47

2021-07-28T14:47

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российская авиакомпания Azur Air получила назначение на выполнение рейсов в Сплит и Дубровник, пишет Tourdom со ссылкой на Росавиацию.Согласно опубликованному на сайте ведомства сообщению, компания будет осуществлять регулярные международные воздушные перевозки в Хорватию из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга и обратно по два раза в неделю.Ранее оперштаб увеличил квоту рейсов в эту страну из российской столицы: до пяти штук разрешено в Сплит и Дубровник, до трех – в Загреб и по два – в Пулу. Из других аэропортов самолеты пока не отправляются. На данный момент в Хорватию можно попасть на тремя компаниями: "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии".Напомним, недавно в стране ужесточили правила въезда для туристов: путешественникам, в том числе и из России, необходимо предъявить по прилете отрицательный ПЦР-тест. Это касается всех въезжающих, даже вакцинированных и переболевших.

https://ria.ru/20210728/vengriya-1743232014.html

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