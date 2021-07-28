https://ria.ru/20210728/khod-1743250224.html

Зеленский раскритиковал участников крестного хода УПЦ в Киеве

Зеленский раскритиковал участников крестного хода УПЦ в Киеве - РИА Новости, 28.07.2021

Зеленский раскритиковал участников крестного хода УПЦ в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал пренебрежение антиковидными мерами во время крестного хода в Киеве, устроенного во вторник канонической... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:24

2021-07-28T12:24

2021-07-28T12:24

религия и мировоззрение

украинская православная церковь

крещение руси

владимир зеленский

киев

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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал пренебрежение антиковидными мерами во время крестного хода в Киеве, устроенного во вторник канонической Украинской православной церковью по случаю годовщины Крещения Руси.Крестный ход, организованный УПЦ по случаю 1033-летия Крещения Руси, прошел во вторник в центре Киева. По данным полиции, в нем приняли участие 55 тысяч человек, нарушений во время крестного хода не зафиксировали."Вчера у нас было шествие (Крестный ход, организованный УПЦ МП - ред.) - 55 тысяч человек. Можно по разному относиться, я понимаю, что это праздник, но я со стороны киевской общины и власти не видел коммуникации. Все боятся коммуницировать, понимают, что это большой праздник и не хотят сказать людям прямо, чтобы были осторожны", - сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30: децентрализация".По его словам, участники шествия должны были надеть маски.

https://ria.ru/20210723/zakhvaty-1742419852.html

киев

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украинская православная церковь, крещение руси, владимир зеленский, киев