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Зеленский раскритиковал участников крестного хода УПЦ в Киеве
Зеленский раскритиковал участников крестного хода УПЦ в Киеве - РИА Новости, 28.07.2021
Зеленский раскритиковал участников крестного хода УПЦ в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал пренебрежение антиковидными мерами во время крестного хода в Киеве, устроенного во вторник канонической... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:24
2021-07-28T12:24
2021-07-28T12:24
религия и мировоззрение
украинская православная церковь
крещение руси
владимир зеленский
киев
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал пренебрежение антиковидными мерами во время крестного хода в Киеве, устроенного во вторник канонической Украинской православной церковью по случаю годовщины Крещения Руси.Крестный ход, организованный УПЦ по случаю 1033-летия Крещения Руси, прошел во вторник в центре Киева. По данным полиции, в нем приняли участие 55 тысяч человек, нарушений во время крестного хода не зафиксировали."Вчера у нас было шествие (Крестный ход, организованный УПЦ МП - ред.) - 55 тысяч человек. Можно по разному относиться, я понимаю, что это праздник, но я со стороны киевской общины и власти не видел коммуникации. Все боятся коммуницировать, понимают, что это большой праздник и не хотят сказать людям прямо, чтобы были осторожны", - сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30: децентрализация".По его словам, участники шествия должны были надеть маски.
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украинская православная церковь, крещение руси, владимир зеленский, киев
КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал пренебрежение антиковидными мерами во время крестного хода в Киеве, устроенного во вторник канонической Украинской православной церковью по случаю годовщины Крещения Руси.
Крестный ход, организованный УПЦ по случаю 1033-летия Крещения Руси, прошел во вторник в центре Киева. По данным полиции, в нем приняли участие 55 тысяч человек, нарушений во время крестного хода не зафиксировали.
"Вчера у нас было шествие (Крестный ход, организованный УПЦ МП - ред.) - 55 тысяч человек. Можно по разному относиться, я понимаю, что это праздник, но я со стороны киевской общины и власти не видел коммуникации. Все боятся коммуницировать, понимают, что это большой праздник и не хотят сказать людям прямо, чтобы были осторожны", - сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30: децентрализация".
По его словам, участники шествия должны были надеть маски.