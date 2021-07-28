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Туризм
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Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком
Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком - РИА Новости, 28.07.2021
Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком
Ростуризм продлевает текущее окно продаж путевок в рамках туристического кешбэка на месяц, до 31 августа, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:14
2021-07-28T11:19
туризм
россия
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ростуризм продлевает текущее окно продаж путевок в рамках туристического кешбэка на месяц, до 31 августа, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.Глава ведомства уточнила, что сейчас идет очередной этап программы туристического кешбэка. Туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. По правилам программы, туристу автоматически на банковскую карточку возвращается до 20% от стоимости поездки."Программой с момента ее запуска воспользовалось более 2 миллионов человек", - добавила руководитель Ростуризма.
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россия, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
11:14 28.07.2021 (обновлено: 11:19 28.07.2021)
 
Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком

Ростуризм продлил продажу путевок с кешбэком до 31 августа

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ростуризм продлевает текущее окно продаж путевок в рамках туристического кешбэка на месяц, до 31 августа, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
"Напомню, что текущее окно продаж завершается в конце этой недели, 31 июля. При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбэком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом, у туристов есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень", - сказала Догузова.
Глава ведомства уточнила, что сейчас идет очередной этап программы туристического кешбэка. Туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. По правилам программы, туристу автоматически на банковскую карточку возвращается до 20% от стоимости поездки.
"Программой с момента ее запуска воспользовалось более 2 миллионов человек", - добавила руководитель Ростуризма.
 
ТуризмРоссияЗарина ДогузоваНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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