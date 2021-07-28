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Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком

Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком - РИА Новости, 28.07.2021

Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком

Ростуризм продлевает текущее окно продаж путевок в рамках туристического кешбэка на месяц, до 31 августа, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:14

2021-07-28T11:14

2021-07-28T11:19

туризм

россия

зарина догузова

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ростуризм продлевает текущее окно продаж путевок в рамках туристического кешбэка на месяц, до 31 августа, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.Глава ведомства уточнила, что сейчас идет очередной этап программы туристического кешбэка. Туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. По правилам программы, туристу автоматически на банковскую карточку возвращается до 20% от стоимости поездки."Программой с момента ее запуска воспользовалось более 2 миллионов человек", - добавила руководитель Ростуризма.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)