https://ria.ru/20210728/kanal-1743345249.html
Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток"
Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток" - РИА Новости, 28.07.2021
Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток"
Первый канал опроверг информацию о закрытии программы "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, в пресс-службе вещателя РИА Новости заявили, что шоу... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T20:31
2021-07-28T20:31
2021-07-28T20:31
александр гордон
первый канал (телеканал)
ксения собчак
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Первый канал опроверг информацию о закрытии программы "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, в пресс-службе вещателя РИА Новости заявили, что шоу ушло на каникулы.Ранее Sobesednik.ru сообщило, что программу якобы собираются закрыть, причём Собчак новое шоу не предложили."Информация о закрытии программы "Док-Ток" является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир", - рассказали в пресс-службе.
https://rsport.ria.ru/20210727/ernst-1743112224.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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александр гордон, первый канал (телеканал), ксения собчак
Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток"
Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток" с Собчак и Гордоном