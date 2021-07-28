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Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток"
Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток" - РИА Новости, 28.07.2021
Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток"
Первый канал опроверг информацию о закрытии программы "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, в пресс-службе вещателя РИА Новости заявили, что шоу... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T20:31
2021-07-28T20:31
александр гордон
первый канал (телеканал)
ксения собчак
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Первый канал опроверг информацию о закрытии программы "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, в пресс-службе вещателя РИА Новости заявили, что шоу ушло на каникулы.Ранее Sobesednik.ru сообщило, что программу якобы собираются закрыть, причём Собчак новое шоу не предложили."Информация о закрытии программы "Док-Ток" является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир", - рассказали в пресс-службе.
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александр гордон, первый канал (телеканал), ксения собчак
20:31 28.07.2021
 
Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток"

Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток" с Собчак и Гордоном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБаннер "Первого канала" на здании телевизионного технического центра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телевизионного технического центра Останкино - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Первый канал опроверг информацию о закрытии программы "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, в пресс-службе вещателя РИА Новости заявили, что шоу ушло на каникулы.
Ранее Sobesednik.ru сообщило, что программу якобы собираются закрыть, причём Собчак новое шоу не предложили.
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"Информация о закрытии программы "Док-Ток" является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир", - рассказали в пресс-службе.
 
Александр ГордонПервый канал (телеканал)Ксения Собчак
 
 
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