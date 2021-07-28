https://ria.ru/20210728/kanal-1743345249.html

Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток"

Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток" - РИА Новости, 28.07.2021

Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу "Док-Ток"

Первый канал опроверг информацию о закрытии программы "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, в пресс-службе вещателя РИА Новости заявили, что шоу... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T20:31

2021-07-28T20:31

2021-07-28T20:31

александр гордон

первый канал (телеканал)

ксения собчак

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Первый канал опроверг информацию о закрытии программы "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, в пресс-службе вещателя РИА Новости заявили, что шоу ушло на каникулы.Ранее Sobesednik.ru сообщило, что программу якобы собираются закрыть, причём Собчак новое шоу не предложили."Информация о закрытии программы "Док-Ток" является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир", - рассказали в пресс-службе.

https://rsport.ria.ru/20210727/ernst-1743112224.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гордон, первый канал (телеканал), ксения собчак