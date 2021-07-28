https://ria.ru/20210728/jordison-1743186164.html

Умер один из основателей группы Slipknot

Умер один из основателей группы Slipknot - РИА Новости, 28.07.2021

Умер один из основателей группы Slipknot

Легендарный барабанщик, один из основателей Slipknot Джои Джордисон скончался на 47-м году жизни, пишет издание Variety со ссылкой на его семью. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T00:55

2021-07-28T00:55

2021-07-28T01:21

джои джордисон

в мире

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Легендарный барабанщик, один из основателей Slipknot Джои Джордисон скончался на 47-м году жизни, пишет издание Variety со ссылкой на его семью.Семья сообщила, что церемония похорон будет проходить в закрытом формате, и обратилась к фанатам и СМИ с просьбой уважать их право на частную жизнь.Издание сообщает, что Джордисон был не только барабанщиком в группе, но и автором многих песен. В группе он состоял с момента ее основания в 1995 году и до 2013 года. Хотя официального заявления о его уходе не было опубликовано, сам музыкант заявлял, что не покидал группу по своему желанию. Позже он рассказал, что страдал от неврологического расстройства, которое мешало ему играть на барабанах.Slipknot в 2000-х была одной из ведущих метал-групп мира. В 2006 году коллектив был удостоен премии "Гремми".Помимо Slipknot, Джордисон играл в группе Murderdolls. После ухода из Slipknot он основал группу Scar the Martyrn, которая распалась спустя три года. С 2016 он играл с Sinsaenum.

https://ria.ru/20210727/vokalist-1743100201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джои джордисон, в мире