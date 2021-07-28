https://ria.ru/20210728/jordison-1743186164.html
Умер один из основателей группы Slipknot
Умер один из основателей группы Slipknot - РИА Новости, 28.07.2021
Умер один из основателей группы Slipknot
Легендарный барабанщик, один из основателей Slipknot Джои Джордисон скончался на 47-м году жизни, пишет издание Variety со ссылкой на его семью. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T00:55
2021-07-28T00:55
2021-07-28T01:21
джои джордисон
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Легендарный барабанщик, один из основателей Slipknot Джои Джордисон скончался на 47-м году жизни, пишет издание Variety со ссылкой на его семью.Семья сообщила, что церемония похорон будет проходить в закрытом формате, и обратилась к фанатам и СМИ с просьбой уважать их право на частную жизнь.Издание сообщает, что Джордисон был не только барабанщиком в группе, но и автором многих песен. В группе он состоял с момента ее основания в 1995 году и до 2013 года. Хотя официального заявления о его уходе не было опубликовано, сам музыкант заявлял, что не покидал группу по своему желанию. Позже он рассказал, что страдал от неврологического расстройства, которое мешало ему играть на барабанах.Slipknot в 2000-х была одной из ведущих метал-групп мира. В 2006 году коллектив был удостоен премии "Гремми".Помимо Slipknot, Джордисон играл в группе Murderdolls. После ухода из Slipknot он основал группу Scar the Martyrn, которая распалась спустя три года. С 2016 он играл с Sinsaenum.
https://ria.ru/20210727/vokalist-1743100201.html
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джои джордисон, в мире
00:55 28.07.2021 (обновлено: 01:21 28.07.2021)
Умер один из основателей группы Slipknot
Умер барабанщик, один из основателей группы Slipknot Джои Джордисон
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Легендарный барабанщик, один из основателей Slipknot Джои Джордисон
скончался на 47-м году жизни, пишет издание Variety
со ссылкой на его семью.
"Мы с горечью сообщаем, что успешный барабанщик, музыкант и артист Джои Джордисон умер мирно во сне сегодня, 26 июля 2021 года. Ему было 46 лет", - цитирует издание заявление.
Семья сообщила, что церемония похорон будет проходить в закрытом формате, и обратилась к фанатам и СМИ с просьбой уважать их право на частную жизнь.
Издание сообщает, что Джордисон был не только барабанщиком в группе, но и автором многих песен. В группе он состоял с момента ее основания в 1995 году и до 2013 года. Хотя официального заявления о его уходе не было опубликовано, сам музыкант заявлял, что не покидал группу по своему желанию. Позже он рассказал, что страдал от неврологического расстройства, которое мешало ему играть на барабанах.
Slipknot в 2000-х была одной из ведущих метал-групп мира. В 2006 году коллектив был удостоен премии "Гремми".
Помимо Slipknot, Джордисон играл в группе Murderdolls. После ухода из Slipknot он основал группу Scar the Martyrn, которая распалась спустя три года. С 2016 он играл с Sinsaenum.