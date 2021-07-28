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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210728/izrail-1743354015.html
Израиль планирует возвратиться в ЮНЕСКО, сообщили СМИ
Израиль планирует возвратиться в ЮНЕСКО, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2021
Израиль планирует возвратиться в ЮНЕСКО, сообщили СМИ
Правительство Израиля рассматривает возможность возвращения страны в ЮНЕСКО, сообщает издание Axios со ссылкой на израильские источники. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T22:38
2021-07-28T22:38
культура
юнеско
иерусалим
израиль
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правительство Израиля рассматривает возможность возвращения страны в ЮНЕСКО, сообщает издание Axios со ссылкой на израильские источники.По словам источников, несколько недель назад министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поручил ведомству заняться рассмотрением данного вопроса.Источники также отметили, что приблизительно в то же время президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер позвонил Лапиду и призвал его вернуть Израиль в ЮНЕСКО.Представитель Лапида заявил изданию, что правительство еврейского государства будет координировать любое возможное решение по ЮНЕСКО с администрацией президента США Джо Байдена.В конце 2017 года Израиль вслед за США решил покинуть ЮНЕСКО, обвинив организацию в политической ангажированности принимаемых решений. Решение о выходе официально вступило в силу 31 декабря 2018 года.У Израиля сложились напряженные отношения с ЮНЕСКО, где регулярно оспаривают правомерность его контроля над историческим центром Иерусалима и значимыми для еврейской истории и традиции районами Западного берега реки Иордан. В череде резолюций, принимаемых автоматическим большинством, организация называет Израиль оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы осуждаются как нарушение международного права.
https://ria.ru/20210728/bolonya-1743340466.html
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юнеско, иерусалим, израиль, в мире
22:38 28.07.2021
 
Израиль планирует возвратиться в ЮНЕСКО, сообщили СМИ

Axios: Израиль рассматривает возможность возращения в ЮНЕСКО

© Фото : Янив Берман, Управление древностей Израиля2000-летнее здание, найденное в результате археологических раскопок в Иерусалиме
2000-летнее здание, найденное в результате археологических раскопок в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Янив Берман, Управление древностей Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правительство Израиля рассматривает возможность возвращения страны в ЮНЕСКО, сообщает издание Axios со ссылкой на израильские источники.
По словам источников, несколько недель назад министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поручил ведомству заняться рассмотрением данного вопроса.
Болонья - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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Источники также отметили, что приблизительно в то же время президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер позвонил Лапиду и призвал его вернуть Израиль в ЮНЕСКО.
Представитель Лапида заявил изданию, что правительство еврейского государства будет координировать любое возможное решение по ЮНЕСКО с администрацией президента США Джо Байдена.
В конце 2017 года Израиль вслед за США решил покинуть ЮНЕСКО, обвинив организацию в политической ангажированности принимаемых решений. Решение о выходе официально вступило в силу 31 декабря 2018 года.
У Израиля сложились напряженные отношения с ЮНЕСКО, где регулярно оспаривают правомерность его контроля над историческим центром Иерусалима и значимыми для еврейской истории и традиции районами Западного берега реки Иордан. В череде резолюций, принимаемых автоматическим большинством, организация называет Израиль оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы осуждаются как нарушение международного права.
 
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