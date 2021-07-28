Израиль планирует возвратиться в ЮНЕСКО, сообщили СМИ
Axios: Израиль рассматривает возможность возращения в ЮНЕСКО
© Фото : Янив Берман, Управление древностей Израиля2000-летнее здание, найденное в результате археологических раскопок в Иерусалиме
© Фото : Янив Берман, Управление древностей Израиля
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Правительство Израиля рассматривает возможность возвращения страны в ЮНЕСКО, сообщает издание Axios со ссылкой на израильские источники.
По словам источников, несколько недель назад министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поручил ведомству заняться рассмотрением данного вопроса.
Источники также отметили, что приблизительно в то же время президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер позвонил Лапиду и призвал его вернуть Израиль в ЮНЕСКО.
Представитель Лапида заявил изданию, что правительство еврейского государства будет координировать любое возможное решение по ЮНЕСКО с администрацией президента США Джо Байдена.
В конце 2017 года Израиль вслед за США решил покинуть ЮНЕСКО, обвинив организацию в политической ангажированности принимаемых решений. Решение о выходе официально вступило в силу 31 декабря 2018 года.
У Израиля сложились напряженные отношения с ЮНЕСКО, где регулярно оспаривают правомерность его контроля над историческим центром Иерусалима и значимыми для еврейской истории и традиции районами Западного берега реки Иордан. В череде резолюций, принимаемых автоматическим большинством, организация называет Израиль оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы осуждаются как нарушение международного права.