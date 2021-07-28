https://ria.ru/20210728/isk-1743328707.html
Жители ДНР присоединятся к иску России против Украины, считают в Донецке
Жители ДНР присоединятся к иску России против Украины, считают в Донецке - РИА Новости, 28.07.2021
Жители ДНР присоединятся к иску России против Украины, считают в Донецке
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина считает, что жители ДНР, обратившиеся в Европейский суд по правам... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:23
2021-07-28T18:23
2021-07-28T18:23
россия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
европейский суд по правам человека (еспч)
совет европы
оон
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина считает, что жители ДНР, обратившиеся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на преступления Киева в Донбассе, присоединятся к обращению России против Украины.По информации Шишкиной, в ЕСПЧ с жалобой на нарушение Киевом прав человека обратились почти шесть тысяч жителей Донбасса."В качестве свидетелей подтвердить свои жалобы они готовы, об этом мы разговаривали еще когда консультировали. Эти люди настроены решительно. А присоединятся ли они (к обращению РФ против Украины – ред.), думаю, что да", - сказала РИА Новости Шишкина.Россия ранее подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210728/zhaloba-1743217173.html
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россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы, оон, украина, в мире
Жители ДНР присоединятся к иску России против Украины, считают в Донецке
Депутат Народного совета ДНР Шишкина: обратившиеся в ЕСПЧ жители ДНР присоединятся к иску России