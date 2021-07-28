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Суд удовлетворил иск RT и Красовского к Гозману и "Новой газете"
Суд удовлетворил иск RT и Красовского к Гозману и "Новой газете" - РИА Новости, 28.07.2021
Суд удовлетворил иск RT и Красовского к Гозману и "Новой газете"
Арбитражный суд Москвы по иску АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, и журналиста этого канала Антона Красовского обязал АНО "Редакционно-издательский дом РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:24
2021-07-28T12:24
антон красовский
следственный комитет россии (ск рф)
леонид гозман
происшествия
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, и журналиста этого канала Антона Красовского обязал АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" удалить с сайта издания статью общественного деятеля Леонида Гозмана, посвященную его участию в прямом эфире RT.Как следует из резолютивной части решения суда, речь идет о публикации "Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский. Заявление в Следственный комитет", размещенной на сайте в марте этого года.Суд признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию телеканала и честь, достоинство и деловую репутацию журналиста шесть фрагментов статьи. Публикация должна быть полностью удалена в течение трех дней с даты вступления решения в законную силу. Суд также обязал "Новую газету" опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, с Гозмана в пользу Красовского взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального и репутационного вреда.Первая инстанция удовлетворила иск частично. Какие требования остались без удовлетворения, пока не уточняется. Решение суда вступит в силу через месяц, если на него не будут поданы апелляционные жалобы. В случае подачи апелляций судебный акт вступает в силу после их рассмотрения.В спорной статье на сайте "Новой газеты" говорится, что Гозман и журналист и бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко обратились в СК с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту нарушения тайны телефонных переговоров. Как поясняет Гозман в статье, в прямом эфире шоу на RT Красовский якобы изложил суть телефонных разговоров Гозмана, которые он провел с Яковенко из дома перед выездом на телешоу. Гозман и Яковенко в заявлении в СК, текст которого приводится в публикации, просят, кроме всего прочего, "дать процессуальную оценку действиям А. В. Красовского, а также лиц, сообщивших ему о проведенных телефонных переговорах".Красовский ранее, комментируя подачу иска, подтвердил РИА Новости, что он связан с данной публикацией. В свою очередь Гозман сообщил тогда РИА Новости, что об иске в арбитражный суд "ему ничего не известно", при этом он подтвердил, что подал вместе с Яковенко жалобу в СК с требованием возбудить уголовное дело, поскольку их разговор якобы был прослушан.
https://ria.ru/20210715/statya-1741369543.html
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антон красовский, следственный комитет россии (ск рф), леонид гозман, происшествия
12:24 28.07.2021
 
Суд удовлетворил иск RT и Красовского к Гозману и "Новой газете"

Суд удовлетворил иск телеканала RT и журналиста Антона Красовского к Гозману и "Новой газете"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Девушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, и журналиста этого канала Антона Красовского обязал АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" удалить с сайта издания статью общественного деятеля Леонида Гозмана, посвященную его участию в прямом эфире RT.
Как следует из резолютивной части решения суда, речь идет о публикации "Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский. Заявление в Следственный комитет", размещенной на сайте в марте этого года.
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Суд признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию телеканала и честь, достоинство и деловую репутацию журналиста шесть фрагментов статьи. Публикация должна быть полностью удалена в течение трех дней с даты вступления решения в законную силу. Суд также обязал "Новую газету" опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, с Гозмана в пользу Красовского взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального и репутационного вреда.
Первая инстанция удовлетворила иск частично. Какие требования остались без удовлетворения, пока не уточняется. Решение суда вступит в силу через месяц, если на него не будут поданы апелляционные жалобы. В случае подачи апелляций судебный акт вступает в силу после их рассмотрения.
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В спорной статье на сайте "Новой газеты" говорится, что Гозман и журналист и бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко обратились в СК с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту нарушения тайны телефонных переговоров. Как поясняет Гозман в статье, в прямом эфире шоу на RT Красовский якобы изложил суть телефонных разговоров Гозмана, которые он провел с Яковенко из дома перед выездом на телешоу. Гозман и Яковенко в заявлении в СК, текст которого приводится в публикации, просят, кроме всего прочего, "дать процессуальную оценку действиям А. В. Красовского, а также лиц, сообщивших ему о проведенных телефонных переговорах".
Красовский ранее, комментируя подачу иска, подтвердил РИА Новости, что он связан с данной публикацией. В свою очередь Гозман сообщил тогда РИА Новости, что об иске в арбитражный суд "ему ничего не известно", при этом он подтвердил, что подал вместе с Яковенко жалобу в СК с требованием возбудить уголовное дело, поскольку их разговор якобы был прослушан.
 
Антон КрасовскийСледственный комитет России (СК РФ)Леонид ГозманПроисшествия
 
 
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