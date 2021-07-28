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Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки
Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки - РИА Новости, 28.07.2021
Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки
Банк России с августа ужесточает регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20 процентов от стоимости жилья. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T02:26
2021-07-28T02:48
ирина носова
россия
екатерина щурихина
ипотека
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
эксперт ра
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Банк России с августа ужесточает регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20 процентов от стоимости жилья.ЦБ решил повысить надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с первого августа ипотеке до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Необходимость этой меры вызвана ростом доли ссуд с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24 процентов во втором квартале прошлого года до 45 процентов в первом квартале текущего года, а на вторичном рынке — с 30 процентов до 33 процентов.Как поясняет Центробанк, повышение надбавок призвано снизить стимулы финансовых организаций наращивать кредитование с помощью выдачи гражданам ипотеки с низким первоначальным взносом. Кроме того, мера позволит банкам быстрее восстановить буфер по ипотечным кредитам, а это, в свою очередь, обеспечит их устойчивость к потенциальным стрессовым сценариям.Сейчас, в условиях взрывного роста ипотеки и опережающего доходы увеличения цен на недвижимость, увеличилась значимость первоначального взноса по жилищным кредитам как гаранта стабильности банковской системы.Добавится нагрузкаОпрошенные РИА Новости эксперты прокомментировали решение Банка России.Так, по мнению младшего директора отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА" Екатерина Щурихина считает, что мера ЦБ вряд ли приведет к существенному охлаждению ипотечного сегмента."Наиболее вероятный вариант — банки введут или увеличат надбавки к процентным ставкам порядка 0,2-0,5 процентного пункта для заемщиков, которые вносят менее 20 процентов в качестве первого взноса", — предполагает она.В свою очередь, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова утверждает, что ужесточение регулирования выдачи ипотеки приведет к повышению нагрузки на капитал банков и впоследствии — замедлению ипотечных выдач с низким первоначальным взносом. Утяжеление нагрузки, также считает эксперт, компенсируется небольшим повышением ставок.Однако, в июле уже произошло замедление выдач ипотеки, но темпы роста все еще высоки, а это в конечном итоге может стать причиной ухудшения качества ипотечного портфеля, напомнила собеседница агентства."По нашему мнению, до конца года регулятор может еще ужесточить требования – в целях недопущения ухудшения качества ипотечного портфеля надбавки к коэффициентам риска могут быть повышены вновь", — заключила Носова.
https://realty.ria.ru/20210723/ipoteka-1742541745.html
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ирина носова, россия, екатерина щурихина, ипотека, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), эксперт ра, центральный банк рф (цб рф), экономика
02:26 28.07.2021 (обновлено: 02:48 28.07.2021)
 
Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки

Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом 15-20 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Банк России с августа ужесточает регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20 процентов от стоимости жилья.
ЦБ решил повысить надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с первого августа ипотеке до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Необходимость этой меры вызвана ростом доли ссуд с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24 процентов во втором квартале прошлого года до 45 процентов в первом квартале текущего года, а на вторичном рынке — с 30 процентов до 33 процентов.
Как поясняет Центробанк, повышение надбавок призвано снизить стимулы финансовых организаций наращивать кредитование с помощью выдачи гражданам ипотеки с низким первоначальным взносом. Кроме того, мера позволит банкам быстрее восстановить буфер по ипотечным кредитам, а это, в свою очередь, обеспечит их устойчивость к потенциальным стрессовым сценариям.
Сейчас, в условиях взрывного роста ипотеки и опережающего доходы увеличения цен на недвижимость, увеличилась значимость первоначального взноса по жилищным кредитам как гаранта стабильности банковской системы.
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Добавится нагрузка

Опрошенные РИА Новости эксперты прокомментировали решение Банка России.
Так, по мнению младшего директора отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА" Екатерина Щурихина считает, что мера ЦБ вряд ли приведет к существенному охлаждению ипотечного сегмента.
"Наиболее вероятный вариант — банки введут или увеличат надбавки к процентным ставкам порядка 0,2-0,5 процентного пункта для заемщиков, которые вносят менее 20 процентов в качестве первого взноса", — предполагает она.
В свою очередь, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова утверждает, что ужесточение регулирования выдачи ипотеки приведет к повышению нагрузки на капитал банков и впоследствии — замедлению ипотечных выдач с низким первоначальным взносом. Утяжеление нагрузки, также считает эксперт, компенсируется небольшим повышением ставок.
Однако, в июле уже произошло замедление выдач ипотеки, но темпы роста все еще высоки, а это в конечном итоге может стать причиной ухудшения качества ипотечного портфеля, напомнила собеседница агентства.
"По нашему мнению, до конца года регулятор может еще ужесточить требования – в целях недопущения ухудшения качества ипотечного портфеля надбавки к коэффициентам риска могут быть повышены вновь", — заключила Носова.
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Ирина НосоваРоссияЕкатерина ЩурихинаИпотекаНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Эксперт РАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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