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Галявиев опасается лечиться в больнице, заявили в ОНК
Галявиев опасается лечиться в больнице, заявили в ОНК - РИА Новости, 28.07.2021
Галявиев опасается лечиться в больнице, заявили в ОНК
Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев, признанный в Центре Сербского невменяемым, ещё не видел заключение судебно-психиатрической... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T22:25
2021-07-28T22:25
2021-07-28T22:25
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
алексей мельников
ева меркачева
казань
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев, признанный в Центре Сербского невменяемым, ещё не видел заключение судебно-психиатрической экспертизы, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы Ева Меркачева.Ранее "Газета ОНК" – официальный орган Общественных наблюдательных комиссий, сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК РФ опроверг эти данные, отметив, что процедура еще не закончена."Галявиев рассказал, что доктора ему говорили, что он невменяем, но официального заключения он не видел", - сказала правозащитница.По ее словам, юноша заявил, что опасается лечиться в казанской больнице - боится мести.При этом, Меркачева добавила, что Галявиев скорее хочет в колонию на пожизненный срок, чем принудительное лечение в больнице.Кроме того, правозащитница рассказала, что Галявиев находится в трехместной камере, отношения с соседями у него нормальные. При этом один из его сокамерников - Михаил Любезнов. "Со слов Галявиева, Любезнов рассказывает юноше про психбольницы для принудительного лечения преступников", - добавила Меркачева.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев , по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.Юноша арестован, в июне его перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы. При этом ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников еще неделю назад рассказывал РИА Новости, что Галявиева после экспертизы уже перевели в московское СИЗО "Бутырка".
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, алексей мельников, ева меркачева, казань, происшествия
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев
, признанный в Центре Сербского невменяемым, ещё не видел заключение судебно-психиатрической экспертизы, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы Ева Меркачева
.
Ранее "Газета ОНК" – официальный орган Общественных наблюдательных комиссий, сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК РФ опроверг эти данные, отметив, что процедура еще не закончена.
"Галявиев рассказал, что доктора ему говорили, что он невменяем, но официального заключения он не видел", - сказала правозащитница.
По ее словам, юноша заявил, что опасается лечиться в казанской больнице - боится мести.
При этом, Меркачева добавила, что Галявиев скорее хочет в колонию на пожизненный срок, чем принудительное лечение в больнице.
Кроме того, правозащитница рассказала, что Галявиев находится в трехместной камере, отношения с соседями у него нормальные. При этом один из его сокамерников - Михаил Любезнов. "Со слов Галявиева, Любезнов рассказывает юноше про психбольницы для принудительного лечения преступников", - добавила Меркачева.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев , по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
Юноша арестован, в июне его перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы. При этом ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников
еще неделю назад рассказывал РИА Новости, что Галявиева после экспертизы уже перевели в московское СИЗО "Бутырка".