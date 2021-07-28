Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210728/grant-1743280557.html
Студент из Липецка выиграл грант в 1 миллион рублей
Студент из Липецка выиграл грант в 1 миллион рублей - РИА Новости, 28.07.2021
Студент из Липецка выиграл грант в 1 миллион рублей
Студент Липецкого государственного технического университета Даниил Аметов стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:40
2021-07-28T14:40
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Студент Липецкого государственного технического университета Даниил Аметов стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного форума "Территория смыслов", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, участники представили 77 проектов, 16 из них были рекомендованы к присуждению грантовых средств по итогам публичных защит на общую сумму 8,135 миллиона рублей. Проект Даниила - "Молодежный урбанистический проект "Лавка" направлен на вовлечение молодых архитекторов в преобразование городского пространства. На его реализацию определена сумма 1 миллиона рублей.Артамонов отметил, что у Даниила Аметова это не первый успех. В мае этого года он вместе с командой завоевал победу на урбанистическом хакатоне "Города"."Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек четко понимает, кем хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание помогает преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20210727/proizvodstvo-1743136196.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов
14:40 28.07.2021
 

Студент из Липецка выиграл грант в 1 миллион рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Студент Липецкого государственного технического университета Даниил Аметов стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного форума "Территория смыслов", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, участники представили 77 проектов, 16 из них были рекомендованы к присуждению грантовых средств по итогам публичных защит на общую сумму 8,135 миллиона рублей. Проект Даниила - "Молодежный урбанистический проект "Лавка" направлен на вовлечение молодых архитекторов в преобразование городского пространства. На его реализацию определена сумма 1 миллиона рублей.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов вместе с генеральным директором ОЭЗ Липецк и генеральным директором Бекарт Липецк дал старт строительству новой линии завода по производству бортовой проволоки - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 17:04Липецкая область
В ОЭЗ "Липецк" построят новую линию производства бортовой проволоки
Артамонов отметил, что у Даниила Аметова это не первый успех. В мае этого года он вместе с командой завоевал победу на урбанистическом хакатоне "Города".
"Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек четко понимает, кем хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание помогает преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния