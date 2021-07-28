https://ria.ru/20210728/grant-1743280557.html

Студент из Липецка выиграл грант в 1 миллион рублей

Студент из Липецка выиграл грант в 1 миллион рублей - РИА Новости, 28.07.2021

Студент из Липецка выиграл грант в 1 миллион рублей

Студент Липецкого государственного технического университета Даниил Аметов стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:40

2021-07-28T14:40

2021-07-28T14:40

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Студент Липецкого государственного технического университета Даниил Аметов стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного форума "Территория смыслов", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, участники представили 77 проектов, 16 из них были рекомендованы к присуждению грантовых средств по итогам публичных защит на общую сумму 8,135 миллиона рублей. Проект Даниила - "Молодежный урбанистический проект "Лавка" направлен на вовлечение молодых архитекторов в преобразование городского пространства. На его реализацию определена сумма 1 миллиона рублей.Артамонов отметил, что у Даниила Аметова это не первый успех. В мае этого года он вместе с командой завоевал победу на урбанистическом хакатоне "Города"."Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек четко понимает, кем хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание помогает преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210727/proizvodstvo-1743136196.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов