https://ria.ru/20210728/gosduma-1743323495.html

"Поиск внешних врагов": в Госдуме ответили на слова Байдена о Путине

"Поиск внешних врагов": в Госдуме ответили на слова Байдена о Путине - РИА Новости, 28.07.2021

"Поиск внешних врагов": в Госдуме ответили на слова Байдена о Путине

США усиливают тенденции по поиску внешних врагов из-за проблем внутри страны с межнациональными противоречиями, кризисом демократических институтов, а также... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:54

2021-07-28T17:54

2021-07-28T17:54

россия

цены на нефть

госдума рф

елена панина

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США усиливают тенденции по поиску внешних врагов из-за проблем внутри страны с межнациональными противоречиями, кризисом демократических институтов, а также вхождением Вашингтоном в "экономическую турбулентность", заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя слова президента США Джо Байдена о проблемах российского лидера Владимира Путина.Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть."Если оценивать происходящее масштабами десятилетий, мы видим две тенденции. Россия становится все более стабильной и более сильной, а США – все больше входят в полосу политической и экономической турбулентности. На этом фоне США усиливают тенденции по поиску внешних врагов, о чем и свидетельствует очередное заявление Байдена", - констатировала Панина.По ее мнению, заявления о том, что у "Путина нет ничего, кроме "нефти и ядерного оружия", являются римейками старых пропагандистских мантр о "Верхней Вольте с ракетами"."На самом деле на нефтегазовый сектор приходится лишь одна седьмая часть ВВП РФ и половина российского экспорта. При этом структура экспорта деверсифицируется, в нем доля машин и оборудования, продуктов химической промышленности", - отметила Панина.Политик напомнила и о том, что во вторник, 27 июля, МВФ повысил прогноз роста ВВП РФ на 2021 год до 4,4% (с 3,8%, ожидавшихся им в апреле) и констатировала, что восстановление экономики России идет быстрее, чем ожидалось."Возможно, Байден просто не знает об этих фактах. В то же время для главы американского государства было бы гораздо естественнее обратить внимание на собственные проблемы, которых становится все больше и больше. Раскол общества, межнациональные противоречия, кризис демократических институтов, падение престижа США по всему миру – вот о чем лучше было бы задуматься американскому лидеру. Да и запас прочности американской экономики не безграничен, безболезненно печатать триллионы долларов ежегодно не может позволить себе даже ФРС", - подчеркнула Панина.

https://ria.ru/20210728/kiberataki-1743267850.html

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россия, цены на нефть, госдума рф, елена панина, джо байден, владимир путин, сша