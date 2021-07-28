"Поиск внешних врагов": в Госдуме ответили на слова Байдена о Путине
Депутат Панина: связываю слова Байдена о Путине с усилением в США "поиска внешних врагов"
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США усиливают тенденции по поиску внешних врагов из-за проблем внутри страны с межнациональными противоречиями, кризисом демократических институтов, а также вхождением Вашингтоном в "экономическую турбулентность", заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя слова президента США Джо Байдена о проблемах российского лидера Владимира Путина.
"Если оценивать происходящее масштабами десятилетий, мы видим две тенденции. Россия становится все более стабильной и более сильной, а США – все больше входят в полосу политической и экономической турбулентности. На этом фоне США усиливают тенденции по поиску внешних врагов, о чем и свидетельствует очередное заявление Байдена", - констатировала Панина.
По ее мнению, заявления о том, что у "Путина нет ничего, кроме "нефти и ядерного оружия", являются римейками старых пропагандистских мантр о "Верхней Вольте с ракетами".
"На самом деле на нефтегазовый сектор приходится лишь одна седьмая часть ВВП РФ и половина российского экспорта. При этом структура экспорта деверсифицируется, в нем доля машин и оборудования, продуктов химической промышленности", - отметила Панина.
Политик напомнила и о том, что во вторник, 27 июля, МВФ повысил прогноз роста ВВП РФ на 2021 год до 4,4% (с 3,8%, ожидавшихся им в апреле) и констатировала, что восстановление экономики России идет быстрее, чем ожидалось.
"Возможно, Байден просто не знает об этих фактах. В то же время для главы американского государства было бы гораздо естественнее обратить внимание на собственные проблемы, которых становится все больше и больше. Раскол общества, межнациональные противоречия, кризис демократических институтов, падение престижа США по всему миру – вот о чем лучше было бы задуматься американскому лидеру. Да и запас прочности американской экономики не безграничен, безболезненно печатать триллионы долларов ежегодно не может позволить себе даже ФРС", - подчеркнула Панина.