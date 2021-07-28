https://ria.ru/20210728/gepatit-1743330898.html

Врач рассказал о "ласковом убийце"

Врач рассказал о "ласковом убийце" - РИА Новости, 28.07.2021

Врач рассказал о "ласковом убийце"

Ласковым убийцей называют гепатит С из-за незаметного течения болезни почти до финальной стадии, рассказал РИА Новости главный внештатный гепатолог Московской... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:40

2021-07-28T18:40

2021-07-28T18:47

здоровье - общество

гепатит c

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ласковым убийцей называют гепатит С из-за незаметного течения болезни почти до финальной стадии, рассказал РИА Новости главный внештатный гепатолог Московской области Павел Богомолов.Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B."Гепатит С многие годы и сейчас называют "ласковым убийцей". Почему? Потому что до наступления практически финальной стадии болезни никаких особых проявлений эта болезнь не влечет. Человек ничего не чувствует", - сказал Богомолов.Врач отмечает, что до 80% острых гепатитов протекают без желтухи и остаются незамеченными, поскольку основной жалобой нередко является слабость, повышенная утомляемость."Ну, а в современной жизни, это, по-моему, удел каждого человека, поэтому крайне сложна диагностика, если мы не используем специальные анализы", - отмечает специалист."У нас заболеваемость гепатитом С у детей с 13 лет удваивается: так она где-то 10 на 100 тысяч населения, после 13 лет она возрастает до 20-22. И мы понимаем, что это связано со всякими тату, вступлением в половую жизнь – незащищенный секс, со всякими пробами психоактивных веществ, пирсинг и так далее. Все, что может быть, подросток пробует – соответственно, нет прививки, он может заболеть", - рассказал Богомолов.Врач отметил, что течение гепатита С практически незаметно до последней стадии, а прививки от него до сих пор нет."К счастью, при гепатите С, для его скрининга существует совершенно фантастическая по эффективности диагностика, основанная на анализе слюны. По сути, каждый человек может пойти купить в аптеке этот слюнной тест, провести специальной палочкой по внутренней поверхности щеки и через 15 минут у него будет ответ - он болен гепатитом С или нет", - сказал специалист.Он также порекомендовал родителям подростков проводить такую диагностику регулярно."С гепатитом B и Дельта сложнее – здесь только анализы крови, но они достаточно просты, дешевы и, в общем-то, никакой трудности не представляет диагностика. Гораздо важнее, чтобы эта диагностика завершалась адекватными назначениями, которые могут привести к излечению от гепатита, а гепатит на сегодняшний день это, в общем-то, излечимое заболевание", - добавил врач.

https://sn.ria.ru/20180728/1525411849.html

https://ria.ru/20200817/1575794830.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, гепатит c, московская область (подмосковье)