https://ria.ru/20210728/gepatit-1743327912.html

Гепатолог разрушил главные мифы о гепатите

Гепатолог разрушил главные мифы о гепатите - РИА Новости, 28.07.2021

Гепатолог разрушил главные мифы о гепатите

Гепатопротекторы и специальные диеты не помогают в лечении гепатита в отличие от спорта, также, вопреки распространенному мнению, при гепатите можно и нужно... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:19

2021-07-28T18:19

2021-07-28T18:19

гепатит c

гепатит b

гепатит a

вакцинация россиян от covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Гепатопротекторы и специальные диеты не помогают в лечении гепатита в отличие от спорта, также, вопреки распространенному мнению, при гепатите можно и нужно проходить вакцинопрофилактику, рассказал РИА Новости главный внештатный гепатолог Московской области Павел Богомолов.Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B."Первый миф – при хронических гепатитах нельзя вакцинироваться. Это абсолютно ненаучная, лженаучная точка зрения, которая опровергнута многочисленными клиническими исследованиями. Наоборот, при хронических заболеваниях печени, в том числе при хронических гепатитах, обязательно необходима вакцинация практически от всего, что возможно", - рассказал Богомолов.Специалист отмечает, что все пациенты с заболеваниями печени должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции любой авторизованной вакциной, это написано в рекомендациях, выпущенных американской, европейской, азиатско-тихоокеанской ассоциацией изучения болезней печени."У нас обожают диеты. Понятно, что это наследие историческое, поскольку (русский и советский диетолог Мануил – ред.) Певзнер в начале прошлого века разрабатывал эти диеты, к сожалению, не имеющие под собой даже намека на какую-то доказательность. Поэтому на сегодняшний день мы абсолютно твердо всем нашим пациентам говорим о том, что не существует никаких диет при болезни печени. "Пятый стол" – это миф. Не нужно человека лишать вкусной еды: жареное, копченое, маринованное – что угодно", - подчеркивает врач.Богомолов утверждает, что существует только два ограничения: алкоголь, потому что это независимый фактор прогрессирования любых болезней, и болезни печени. Кроме того, диета не должна приводить к набору веса."Люди должны есть все, им должно быть вкусно, но они не должны толстеть", - утверждает специалист.По его словам, третий миф – это ограничение физических нагрузок. Саркопения – слабое развитие мышечной ткани является независимым неблагоприятным фактором, усугубляющим течение болезни печени."Я, помню, еще учился, и нам говорили, что печень не любит физических нагрузок, печень любит покой. Вообще не соответствует действительности: люди с заболеваниями печени должны жить полноценной жизнью, у них никаких ограничений – они могут и должны заводить семью, делать детей… Они должны вести активный образ жизни, у них должна быть хорошая физическая нагрузка, которая приводит к развитию мышечной ткани", - дополнил врач.Также Богомолов утверждает, что гепатопротекторы никак не помогают при лечении гепатита. По его словам, это "эксплуатация невежества"."Этот класс препаратов, не имеющий даже намека на какую-то доказательность, на какое-то влияние на течение болезни печени, очень распространен в слаборазвитых системах здравоохранения.... Нет таких препаратов, и они никому, кроме продавцов, не помогают, а продавцам помогают купить новую машину или дом… Исходя из этого, сразу должно быть понятно: каждая болезнь подразумевает четкую верификацию диагноза и очень специфическое, к счастью, сейчас высокоэффективное лечение", - сказал врач.

https://ria.ru/20200817/1575794830.html

https://ria.ru/20210720/vitamin-1741959026.html

https://ria.ru/20200202/1564153406.html

московская область (подмосковье)

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