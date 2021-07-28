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Зеленский сменил главу Генштаба и командующего Объединенных сил
Зеленский сменил главу Генштаба и командующего Объединенных сил - РИА Новости, 28.07.2021
Зеленский сменил главу Генштаба и командующего Объединенных сил
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сергея Корнийчука и назначил на его место Сергея Шапталу. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T21:33
2021-07-28T21:33
2021-07-28T21:53
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сергея Корнийчука и назначил на его место Сергея Шапталу. Указ главы государства опубликовали на сайте его офиса.Шаптала ранее руководил войсками оперативного командования "Запад" в Донбассе.Также Зеленский уволил Владимира Кравченко с должности командующего объединенных сил и назначил на его место Александра Павлюка.Как пояснил президент Украины, в мире происходит "трансформация сил и средств ведения войны", и он ожидает от новых назначенцев более системной работы.В офисе добавили, что Зеленский акцентировал внимание командиров и руководителей в сфере обороны на необходимости модернизации украинской армии и подготовки военнослужащих к защите страны "в условиях современной войны".Накануне Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и первого замсекретаря СНБО Михаила Коваля.
https://ria.ru/20210728/donbass-1743278979.html
https://ria.ru/20210727/zelenskiy-1743169663.html
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владимир зеленский, украина, в мире