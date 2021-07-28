Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/genshtab-1743350479.html
Зеленский сменил главу Генштаба и командующего Объединенных сил
Зеленский сменил главу Генштаба и командующего Объединенных сил - РИА Новости, 28.07.2021
Зеленский сменил главу Генштаба и командующего Объединенных сил
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сергея Корнийчука и назначил на его место Сергея Шапталу. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T21:33
2021-07-28T21:53
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb44978685f26b22218107f0a7886fb.jpg
КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сергея Корнийчука и назначил на его место Сергея Шапталу. Указ главы государства опубликовали на сайте его офиса.Шаптала ранее руководил войсками оперативного командования "Запад" в Донбассе.Также Зеленский уволил Владимира Кравченко с должности командующего объединенных сил и назначил на его место Александра Павлюка.Как пояснил президент Украины, в мире происходит "трансформация сил и средств ведения войны", и он ожидает от новых назначенцев более системной работы.В офисе добавили, что Зеленский акцентировал внимание командиров и руководителей в сфере обороны на необходимости модернизации украинской армии и подготовки военнослужащих к защите страны "в условиях современной войны".Накануне Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и первого замсекретаря СНБО Михаила Коваля.
https://ria.ru/20210728/donbass-1743278979.html
https://ria.ru/20210727/zelenskiy-1743169663.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966422_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_877b7daa7892d91405153c606dacb34e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, в мире
21:33 28.07.2021 (обновлено: 21:53 28.07.2021)
 

Зеленский сменил главу Генштаба и командующего Объединенных сил

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сергея Корнийчука и назначил на его место Сергея Шапталу.
Указ главы государства опубликовали на сайте его офиса.
Шаптала ранее руководил войсками оперативного командования "Запад" в Донбассе.
Также Зеленский уволил Владимира Кравченко с должности командующего объединенных сил и назначил на его место Александра Павлюка.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 15:46
"Расстреливал мирные города": кто возглавил Вооруженные силы Украины
Как пояснил президент Украины, в мире происходит "трансформация сил и средств ведения войны", и он ожидает от новых назначенцев более системной работы.
В офисе добавили, что Зеленский акцентировал внимание командиров и руководителей в сфере обороны на необходимости модернизации украинской армии и подготовки военнослужащих к защите страны "в условиях современной войны".
Накануне Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и первого замсекретаря СНБО Михаила Коваля.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 20:05
Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ
 
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния