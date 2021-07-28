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Мэру украинского города грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР
Мэру украинского города грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР - РИА Новости, 28.07.2021
Мэру украинского города грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР
На Украине главу Хорольской территориальной общины Сергея Волошина могут посадить в тюрьму из-за фотографии с флагом Военно-морского флота СССР. Об этом... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:36
2021-07-28T13:42
полтавская область
ссср
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в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На Украине главу Хорольской территориальной общины Сергея Волошина могут посадить в тюрьму из-за фотографии с флагом Военно-морского флота СССР. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Нацполицию в Полтавской области.По сведениям СМИ, чиновник в компании друзей отмечал День ВМФ по советской традиции — в последнее воскресенье июля. А затем опубликовал в фейсбуке фото с военно-морским флагом СССР, на котором изображены звезда и серп и молот. Позже снимок удалили.Нацполиция начала расследование по статье о распространении коммунистической и нацистской символики. Ее максимальная санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики. По всей стране снесли множество советских памятников, переименовали сотни улиц и несколько городов.
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полтавская область, ссср, украина, в мире
12:36 28.07.2021 (обновлено: 13:42 28.07.2021)
 
Мэру украинского города грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР

Мэру украинского города Сергею Волошину грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота ВМФ России
Корабли Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / В. Киселев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На Украине главу Хорольской территориальной общины Сергея Волошина могут посадить в тюрьму из-за фотографии с флагом Военно-морского флота СССР. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Нацполицию в Полтавской области.
По сведениям СМИ, чиновник в компании друзей отмечал День ВМФ по советской традиции — в последнее воскресенье июля. А затем опубликовал в фейсбуке фото с военно-морским флагом СССР, на котором изображены звезда и серп и молот. Позже снимок удалили.
Нацполиция начала расследование по статье о распространении коммунистической и нацистской символики. Ее максимальная санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики. По всей стране снесли множество советских памятников, переименовали сотни улиц и несколько городов.
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