https://ria.ru/20210728/flag-1743252682.html
Мэру украинского города грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР
Мэру украинского города грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР - РИА Новости, 28.07.2021
Мэру украинского города грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР
На Украине главу Хорольской территориальной общины Сергея Волошина могут посадить в тюрьму из-за фотографии с флагом Военно-морского флота СССР. Об этом... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:36
2021-07-28T12:36
2021-07-28T13:42
полтавская область
ссср
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668841_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_b55041cbaa8fc3c1ce57677c33976e6b.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На Украине главу Хорольской территориальной общины Сергея Волошина могут посадить в тюрьму из-за фотографии с флагом Военно-морского флота СССР. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Нацполицию в Полтавской области.По сведениям СМИ, чиновник в компании друзей отмечал День ВМФ по советской традиции — в последнее воскресенье июля. А затем опубликовал в фейсбуке фото с военно-морским флагом СССР, на котором изображены звезда и серп и молот. Позже снимок удалили.Нацполиция начала расследование по статье о распространении коммунистической и нацистской символики. Ее максимальная санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики. По всей стране снесли множество советских памятников, переименовали сотни улиц и несколько городов.
https://ria.ru/20210624/ukraina-1738497748.html
полтавская область
ссср
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668841_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_781a4bd4496f831187eb29c7109efa1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, ссср, украина, в мире
12:36 28.07.2021 (обновлено: 13:42 28.07.2021)
Мэру украинского города грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР
Мэру украинского города Сергею Волошину грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР