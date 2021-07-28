https://ria.ru/20210728/flag-1743252682.html

Мэру украинского города грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР

Мэру украинского города грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР - РИА Новости, 28.07.2021

Мэру украинского города грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР

На Украине главу Хорольской территориальной общины Сергея Волошина могут посадить в тюрьму из-за фотографии с флагом Военно-морского флота СССР. Об этом... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:36

2021-07-28T12:36

2021-07-28T13:42

полтавская область

ссср

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668841_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_b55041cbaa8fc3c1ce57677c33976e6b.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На Украине главу Хорольской территориальной общины Сергея Волошина могут посадить в тюрьму из-за фотографии с флагом Военно-морского флота СССР. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Нацполицию в Полтавской области.По сведениям СМИ, чиновник в компании друзей отмечал День ВМФ по советской традиции — в последнее воскресенье июля. А затем опубликовал в фейсбуке фото с военно-морским флагом СССР, на котором изображены звезда и серп и молот. Позже снимок удалили.Нацполиция начала расследование по статье о распространении коммунистической и нацистской символики. Ее максимальная санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики. По всей стране снесли множество советских памятников, переименовали сотни улиц и несколько городов.

https://ria.ru/20210624/ukraina-1738497748.html

полтавская область

ссср

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полтавская область, ссср, украина, в мире