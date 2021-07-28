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Российская дзюдоистка завоевала бронзу на Олимпиаде

Российская дзюдоистка завоевала бронзу на Олимпиаде - РИА Новости, 28.07.2021

Российская дзюдоистка завоевала бронзу на Олимпиаде

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:22

2021-07-28T13:22

2021-07-28T13:58

дзюдо

спорт

олимпийские игры

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ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.В схватке за третье место в весовой категории до 70 килограммов она победила хорватку Барбару Матич оценкой вазари.Это вторая по величине оценка в дзюдо, идет вслед за иппоном (чистой победой), который позволяет завершить схватку досрочно.Медаль Таймазовой стала первой для российских дзюдоистов на Играх-2020. А всего в активе сборной России 20 наград: семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых.

https://rsport.ria.ru/20210713/abba-1562693693.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дзюдо, спорт, олимпийские игры