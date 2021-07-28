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Российская дзюдоистка завоевала бронзу на Олимпиаде
Российская дзюдоистка завоевала бронзу на Олимпиаде - РИА Новости, 28.07.2021
Российская дзюдоистка завоевала бронзу на Олимпиаде
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:22
2021-07-28T13:58
дзюдо
спорт
олимпийские игры
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ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.В схватке за третье место в весовой категории до 70 килограммов она победила хорватку Барбару Матич оценкой вазари.Это вторая по величине оценка в дзюдо, идет вслед за иппоном (чистой победой), который позволяет завершить схватку досрочно.Медаль Таймазовой стала первой для российских дзюдоистов на Играх-2020. А всего в активе сборной России 20 наград: семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых.
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дзюдо, спорт, олимпийские игры
13:22 28.07.2021 (обновлено: 13:58 28.07.2021)
 

Российская дзюдоистка завоевала бронзу на Олимпиаде

© REUTERS / ANNEGRET HILSEМадина Таймазова
Мадина Таймазова - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.
В схватке за третье место в весовой категории до 70 килограммов она победила хорватку Барбару Матич оценкой вазари.
Это вторая по величине оценка в дзюдо, идет вслед за иппоном (чистой победой), который позволяет завершить схватку досрочно.
Медаль Таймазовой стала первой для российских дзюдоистов на Играх-2020. А всего в активе сборной России 20 наград: семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых.
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