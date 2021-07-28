Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210728/dyra-1743275417.html
Астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
Астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры - РИА Новости, 28.07.2021
Астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
Наблюдая за рентгеновскими лучами, выбрасываемыми во Вселенную сверхмассивной черной дырой, ученые обнаружили странные вспышки, которые оказались отражением,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:00
2021-07-28T18:00
наука
астрофизика
космос - риа наука
европейское космическое агентство
стэнфордский университет
астрономия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743259422_0:0:1381:777_1920x0_80_0_0_21b7b439e86b60f231ef227f43387be9.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Наблюдая за рентгеновскими лучами, выбрасываемыми во Вселенную сверхмассивной черной дырой, ученые обнаружили странные вспышки, которые оказались отражением, полученным от обратной стороны дыры. Это первое прямое наблюдение света, приходящего из-за черной дыры — явления, предсказанного общей теорией относительности Эйнштейна, но не подтвержденного до сих пор. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Астрофизик Стэнфордского университета Дэн Уилкинс (Dan Wilkins) изучал сверхмассивную черную дыру в центре галактики, находящейся на расстоянии 800 миллионов световых лет от нас, когда заметил нечто неожиданное. Наряду с яркими рентгеновскими вспышками, телескопы зафиксировали дополнительные вспышки, которые появились позже основных, были менее яркими и разных "цветов". Согласно расчетам, эти отблески, или световые эхо соответствовали рентгеновским лучам, отраженным от обратной стороны черной дыры."Любой свет, который попадет в черную дыру, не выходит из нее, поэтому мы не должны видеть то, что находится позади черной дыры, — приводятся в пресс-релизе университета слова Дэна Уилкинса, научного сотрудника Института астрофизики элементарных частиц и космологии и Национальной ускорительной лаборатории SLAC Стэнфордского университета. — Причина, по которой мы можем это видеть, заключается в том, что черная дыра искривляет пространство, отклоняет свет и закручивает вокруг себя магнитные поля".Изначально исследование было направлено на изучение короны — элемента, которым обладают некоторые черные дыры. Материал, падающий в сверхмассивную черную дыру, питает самые яркие непрерывные источники света во Вселенной и при этом образует корону рентгеновского света вокруг черной дыры.Существующая теория утверждает, что формирование этого элемента начинается со сползания газа в черную дыру, где он перегревается до миллионов градусов. При такой температуре электроны отделяются от атомов, создавая намагниченную плазму. Захваченное мощным вращением черной дыры, магнитное поле изгибается над черной дырой и так сильно вращается вокруг себя, что в конечном итоге полностью разрушается. Ситуация напоминает то, что происходит вокруг Солнца. Поэтому ученые по аналогии с солнечной короной назвали это явление короной черной дыры."Это магнитное поле, связанное и близкое к черной дыре, нагревает все вокруг и производит эти высокоэнергетические электроны, которые затем создают рентгеновские лучи, — объясняет Уилкинс. — В течение нескольких лет я строил теоретические предсказания того, как будут выглядеть для нас эти отголоски, поэтому, как только я увидел их в телескоп, я понял, с чем они связаны"."Пятьдесят лет назад, когда астрофизики начали размышлять о том, как магнитное поле может вести себя вблизи черной дыры, они понятия не имели, что однажды у нас появятся методы, позволяющие наблюдать это напрямую и увидеть общую теорию относительности Эйнштейна в действии", — говорит еще один автор исследования профессор Роджер Бландфорд (Roger Blandford) из Школы гуманитарных и естественных наук Стэнфорда, а также профессор физики и физики элементарных частиц SLAC.Авторы продолжат описание и изучение корон черных дыр. Особые надежды они возлагают на космический телескоп "Афина" Европейского космического агентства, запуск которого намечен на 2031 год.
https://ria.ru/20210722/mars-1742437228.html
https://ria.ru/20210722/ekzoplaneta-1742360885.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743259422_173:0:1209:777_1920x0_80_0_0_bf2f71e8af2d9c033eac6c571852e625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астрофизика, космос - риа наука, европейское космическое агентство, стэнфордский университет, астрономия
18:00 28.07.2021
 

Астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры

© Dan WilkinsХудожественное представление света, приходящего из-за черной дыры
Художественное представление света, приходящего из-за черной дыры
© Dan Wilkins
Художественное представление света, приходящего из-за черной дыры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Наблюдая за рентгеновскими лучами, выбрасываемыми во Вселенную сверхмассивной черной дырой, ученые обнаружили странные вспышки, которые оказались отражением, полученным от обратной стороны дыры. Это первое прямое наблюдение света, приходящего из-за черной дыры — явления, предсказанного общей теорией относительности Эйнштейна, но не подтвержденного до сих пор. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Астрофизик Стэнфордского университета Дэн Уилкинс (Dan Wilkins) изучал сверхмассивную черную дыру в центре галактики, находящейся на расстоянии 800 миллионов световых лет от нас, когда заметил нечто неожиданное. Наряду с яркими рентгеновскими вспышками, телескопы зафиксировали дополнительные вспышки, которые появились позже основных, были менее яркими и разных "цветов". Согласно расчетам, эти отблески, или световые эхо соответствовали рентгеновским лучам, отраженным от обратной стороны черной дыры.
"Любой свет, который попадет в черную дыру, не выходит из нее, поэтому мы не должны видеть то, что находится позади черной дыры, — приводятся в пресс-релизе университета слова Дэна Уилкинса, научного сотрудника Института астрофизики элементарных частиц и космологии и Национальной ускорительной лаборатории SLAC Стэнфордского университета. — Причина, по которой мы можем это видеть, заключается в том, что черная дыра искривляет пространство, отклоняет свет и закручивает вокруг себя магнитные поля".
Изначально исследование было направлено на изучение короны — элемента, которым обладают некоторые черные дыры. Материал, падающий в сверхмассивную черную дыру, питает самые яркие непрерывные источники света во Вселенной и при этом образует корону рентгеновского света вокруг черной дыры.
Схема работы сейсмометра, установленного на посадочном модуле InSight
22 июля, 21:00Наука
Ученые впервые заглянули в недра Марса и определили толщину его коры
Существующая теория утверждает, что формирование этого элемента начинается со сползания газа в черную дыру, где он перегревается до миллионов градусов. При такой температуре электроны отделяются от атомов, создавая намагниченную плазму. Захваченное мощным вращением черной дыры, магнитное поле изгибается над черной дырой и так сильно вращается вокруг себя, что в конечном итоге полностью разрушается. Ситуация напоминает то, что происходит вокруг Солнца. Поэтому ученые по аналогии с солнечной короной назвали это явление короной черной дыры.
"Это магнитное поле, связанное и близкое к черной дыре, нагревает все вокруг и производит эти высокоэнергетические электроны, которые затем создают рентгеновские лучи, — объясняет Уилкинс. — В течение нескольких лет я строил теоретические предсказания того, как будут выглядеть для нас эти отголоски, поэтому, как только я увидел их в телескоп, я понял, с чем они связаны".
"Пятьдесят лет назад, когда астрофизики начали размышлять о том, как магнитное поле может вести себя вблизи черной дыры, они понятия не имели, что однажды у нас появятся методы, позволяющие наблюдать это напрямую и увидеть общую теорию относительности Эйнштейна в действии", — говорит еще один автор исследования профессор Роджер Бландфорд (Roger Blandford) из Школы гуманитарных и естественных наук Стэнфорда, а также профессор физики и физики элементарных частиц SLAC.
Авторы продолжат описание и изучение корон черных дыр. Особые надежды они возлагают на космический телескоп "Афина" Европейского космического агентства, запуск которого намечен на 2031 год.
Общее изображение системы звезды PDS 70 с протопланетным диском (слева) и детальное изображение экзопланеты PDS 70c с собственным диском (справа). Снимки сделаны радиотелескопом ALMA
22 июля, 15:00Наука
Обнаружена первая экзопланета с околопланетным диском
 
НаукаастрофизикаКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоСтэнфордский университетАстрономия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния