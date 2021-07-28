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В Дубае поймали грабителей, укравших драгоценности на 3,5 миллиона долларов
В Дубае поймали грабителей, укравших драгоценности на 3,5 миллиона долларов - РИА Новости, 28.07.2021
В Дубае поймали грабителей, укравших драгоценности на 3,5 миллиона долларов
Полиция Дубая менее чем за десять часов поймала грабителей, которые украли на выставочном стенде ювелирных украшений и часов на сумму более 3,5 миллиона... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T22:43
2021-07-28T22:43
оаэ
дубай (город)
ограбление
в мире
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ДОХА, 28 июл - РИА Новости. Полиция Дубая менее чем за десять часов поймала грабителей, которые украли на выставочном стенде ювелирных украшений и часов на сумму более 3,5 миллиона долларов, при этом грабители не оставили никаких следов, говорится в сообщении полиции эмирата Дубай в Facebook."Полицейские менее чем за десять часов с момента получения заявления о краже ювелирных изделий и часов со стенда на автомобильной выставке на сумму около 13 миллионов дирхамов ОАЭ (более 3,5 миллиона долларов) задержали группу подозреваемых европейцев, которые высадили стекло в магазине и после кражи уехали на угнанных мотоциклах, несмотря на то, что они не оставили никаких следов на месте преступления", - рассказал глава дубайской полиции Абдалла аль-Мурри, чьи слова приводятся в сообщении.По его словам, похищенные вещи возвращены законным владельцам.Как уточнил директор Главного управления уголовных расследований полиции Дубая Джамаль аль-Джаллаф, пойманные грабители были частью "организованных банд, специализирующихся на грабежах".
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оаэ, дубай (город), ограбление, в мире
22:43 28.07.2021
 
В Дубае поймали грабителей, укравших драгоценности на 3,5 миллиона долларов

В Дубае поймали грабителей, укравших драгоценности на более 3,5 миллиона долларов

© Fotolia / barbrafordБриллианты
Бриллианты - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Fotolia / barbraford
Читать ria.ru в
ДОХА, 28 июл - РИА Новости. Полиция Дубая менее чем за десять часов поймала грабителей, которые украли на выставочном стенде ювелирных украшений и часов на сумму более 3,5 миллиона долларов, при этом грабители не оставили никаких следов, говорится в сообщении полиции эмирата Дубай в Facebook.
"Полицейские менее чем за десять часов с момента получения заявления о краже ювелирных изделий и часов со стенда на автомобильной выставке на сумму около 13 миллионов дирхамов ОАЭ (более 3,5 миллиона долларов) задержали группу подозреваемых европейцев, которые высадили стекло в магазине и после кражи уехали на угнанных мотоциклах, несмотря на то, что они не оставили никаких следов на месте преступления", - рассказал глава дубайской полиции Абдалла аль-Мурри, чьи слова приводятся в сообщении.
золотые и серебряные изделия
Вчера, 17:54
В Париже задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного магазина
По его словам, похищенные вещи возвращены законным владельцам.
Как уточнил директор Главного управления уголовных расследований полиции Дубая Джамаль аль-Джаллаф, пойманные грабители были частью "организованных банд, специализирующихся на грабежах".
 
ОАЭДубай (город)ограблениеВ мире
 
 
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