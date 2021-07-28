https://ria.ru/20210728/dtp_yakutiya-1743293919.html
В Якутии два подростка на мотоцикле погибли в ДТП
В Якутии два подростка на мотоцикле погибли в ДТП - РИА Новости, 28.07.2021
В Якутии два подростка на мотоцикле погибли в ДТП
Двое подростков в Усть-Алданском районе Якутии погибли после столкновения их мотоцикла с "Нивой", сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:46
2021-07-28T15:46
2021-07-28T15:46
республика саха (якутия)
авто
подростки
дтп
происшествия
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ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Двое подростков в Усть-Алданском районе Якутии погибли после столкновения их мотоцикла с "Нивой", сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по республике."28 июля около 14.00 часов на улице Ивана Гоголева села Балыктах Наяхинского наслега Усть-Алданского района произошло столкновение мотоцикла и автомашины "ВАЗ-2121", в результате которого погибли несовершеннолетний водитель мототранспортного средства (подросток 2006 года рождения) и его пассажир-сверстник", - рассказали в пресс-службе.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все причины и обстоятельства случившегося.В свою очередь, прокуратура республики сообщает, что по факту ДТП начата проверка, в ходе которой будет дана оценка обстоятельствам гибели детей, соблюдению требований федерального законодательства.
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республика саха (якутия), авто, подростки, дтп, происшествия
В Якутии два подростка на мотоцикле погибли в ДТП
В Якутии два подростка на мотоцикле погибли в столкновении с "Нивой"
ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Двое подростков в Усть-Алданском районе Якутии погибли после столкновения их мотоцикла с "Нивой", сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по республике.
"28 июля около 14.00 часов на улице Ивана Гоголева села Балыктах Наяхинского наслега Усть-Алданского района произошло столкновение мотоцикла и автомашины "ВАЗ-2121", в результате которого погибли несовершеннолетний водитель мототранспортного средства (подросток 2006 года рождения) и его пассажир-сверстник", - рассказали в пресс-службе.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все причины и обстоятельства случившегося.
В свою очередь, прокуратура республики сообщает, что по факту ДТП начата проверка, в ходе которой будет дана оценка обстоятельствам гибели детей, соблюдению требований федерального законодательства.