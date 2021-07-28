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Автобус с участниками крестного хода в Киеве попал в ДТП
Автобус с участниками крестного хода в Киеве попал в ДТП - РИА Новости, 28.07.2021
Автобус с участниками крестного хода в Киеве попал в ДТП
Пассажирский автобус с почти 60 паломниками, которые возвращались из Киева во Львов, попал в ДТП в Ровенской области Украины, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:28
2021-07-28T13:28
2021-07-28T13:28
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус с почти 60 паломниками, которые возвращались из Киева во Львов, попал в ДТП в Ровенской области Украины, сообщила в среду пресс-служба областного управления Госслужбы по ЧС.По данным пресс-службы, авария с участием грузового фургона Mercedes-Benz Sprinter и автобуса нерегулярных перевозок "Львов-Киев" произошла в 2.34 (совпадает с мск) на автодороге Киев-Чоп."На месте ДТП спасатели увидели перевернутый на бок грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter… Среди пострадавших водитель фургона. В автобусе нерегулярных перевозок "Львов-Киев", который перевозил 56 паломников и два водителя, никто не пострадал. Автобус возвращался из столицы во Львов", - говорится в сообщении.Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.Крестный ход, организованный Украинской православной церковью (УПЦ) по случаю 1033-летия Крещения Руси, прошел во вторник в центре Киева. По данным полиции, в нем приняли участие 55 тысяч человек, нарушений во время крестного хода не зафиксировали.
https://ria.ru/20210728/khod-1743250224.html
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крещение руси, авто, львов, киев, украина, в мире