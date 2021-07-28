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Число погибших в ДТП с четырьмя машинами под Саратовом достигло двух
Число погибших в ДТП с четырьмя машинами под Саратовом достигло двух - РИА Новости, 28.07.2021
Число погибших в ДТП с четырьмя машинами под Саратовом достигло двух
Число погибших в столкновении четырех легковых автомобилей на трассе в Саратовской области выросло до двух, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:05
2021-07-28T09:05
2021-07-28T09:05
саратовская область
происшествия
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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Число погибших в столкновении четырех легковых автомобилей на трассе в Саратовской области выросло до двух, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.Авария произошла днем 27 июля на 367-м километре дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград", столкнулись четыре автомобиля - Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114, после чего все машины сгорели. В результате ДТП, по информации регионального управления ГИБДД, один человек погиб. Кроме того, по данным минздрава, были госпитализированы пять человек, в том числе ребенок. В ведомстве агентству уточняли, что одна из пострадавших находится в критическом состоянии, у нее ожоги 90% тела и множественные переломы."Она скончалась ночью, несмотря на усилия врачей. Травмы были несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что еще четверо пострадавших находятся в больницах и получают необходимую медицинскую помощь.
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_37:0:2294:1693_1920x0_80_0_0_e3f96fc8e858e28a6fd13ec43600eee1.jpg
Четыре автомобиля столкнулись под Саратовом. Кадры очевидца
Четыре легковых автомобиля сгорели на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб. По предварительным данным, авария произошла примерно в 12.10 (11.10 мск) на 367-ом километре дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград", столкнулись четыре автомобиля Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114, после чего все машины сгорели.
2021-07-28T09:05
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, саратовская область, происшествия
Число погибших в ДТП с четырьмя машинами под Саратовом достигло двух
Число погибших при столкновении четырех легковых автомобилей в Саратовской области выросло до двух
САМАРА, 28 июл - РИА Новости.
Число погибших в столкновении четырех легковых автомобилей на трассе в Саратовской области
выросло до двух, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Авария произошла днем 27 июля на 367-м километре дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград", столкнулись четыре автомобиля - Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114, после чего все машины сгорели. В результате ДТП, по информации регионального управления ГИБДД, один человек погиб. Кроме того, по данным минздрава, были госпитализированы пять человек, в том числе ребенок. В ведомстве агентству уточняли, что одна из пострадавших находится в критическом состоянии, у нее ожоги 90% тела и множественные переломы.
"Она скончалась ночью, несмотря на усилия врачей. Травмы были несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еще четверо пострадавших находятся в больницах и получают необходимую медицинскую помощь.