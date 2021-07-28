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Число погибших в ДТП с четырьмя машинами под Саратовом достигло двух

Число погибших в ДТП с четырьмя машинами под Саратовом достигло двух - РИА Новости, 28.07.2021

Число погибших в ДТП с четырьмя машинами под Саратовом достигло двух

Число погибших в столкновении четырех легковых автомобилей на трассе в Саратовской области выросло до двух, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:05

2021-07-28T09:05

2021-07-28T09:05

саратовская область

происшествия

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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Число погибших в столкновении четырех легковых автомобилей на трассе в Саратовской области выросло до двух, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.Авария произошла днем 27 июля на 367-м километре дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград", столкнулись четыре автомобиля - Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114, после чего все машины сгорели. В результате ДТП, по информации регионального управления ГИБДД, один человек погиб. Кроме того, по данным минздрава, были госпитализированы пять человек, в том числе ребенок. В ведомстве агентству уточняли, что одна из пострадавших находится в критическом состоянии, у нее ожоги 90% тела и множественные переломы."Она скончалась ночью, несмотря на усилия врачей. Травмы были несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что еще четверо пострадавших находятся в больницах и получают необходимую медицинскую помощь.

саратовская область

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2021

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Четыре автомобиля столкнулись под Саратовом. Кадры очевидца Четыре легковых автомобиля сгорели на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб. По предварительным данным, авария произошла примерно в 12.10 (11.10 мск) на 367-ом километре дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград", столкнулись четыре автомобиля Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114, после чего все машины сгорели. 2021-07-28T09:05 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, саратовская область, происшествия