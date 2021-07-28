https://ria.ru/20210728/dtp-1743203968.html

На севере Индии 18 человек погибли в ДТП с автобусом

На севере Индии 18 человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.07.2021

На севере Индии 18 человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 18 человек погибли, 25 пострадали при столкновении грузовика и автобуса в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, пишет газета Hindu со ссылкой на... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:26

2021-07-28T08:26

2021-07-28T08:27

уттар-прадеш

индия

происшествия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли, 25 пострадали при столкновении грузовика и автобуса в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, пишет газета Hindu со ссылкой на полицию.По данным полиции, из-за поломки автобус остановился на обочине, часть пассажиров остались внутри, некоторые вышли на улицу. В это время в него на большой скорости сзади врезался грузовик, что привело к гибели людей.Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Полиция проводит спасательную операцию на месте аварии.Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, ежегодно жертвами ДТП в стране становятся более 100 тысяч человек, еще от 300 до 400 тысяч получают травмы различной степени тяжести.

https://ria.ru/20210727/egipet-1743151290.html

уттар-прадеш

индия

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2021

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уттар-прадеш, индия, происшествия, в мире