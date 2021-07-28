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На севере Индии 18 человек погибли в ДТП с автобусом
На севере Индии 18 человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.07.2021
На севере Индии 18 человек погибли в ДТП с автобусом
По меньшей мере 18 человек погибли, 25 пострадали при столкновении грузовика и автобуса в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, пишет газета Hindu со ссылкой на... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T08:26
2021-07-28T08:27
уттар-прадеш
индия
происшествия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли, 25 пострадали при столкновении грузовика и автобуса в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, пишет газета Hindu со ссылкой на полицию.По данным полиции, из-за поломки автобус остановился на обочине, часть пассажиров остались внутри, некоторые вышли на улицу. В это время в него на большой скорости сзади врезался грузовик, что привело к гибели людей.Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Полиция проводит спасательную операцию на месте аварии.Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, ежегодно жертвами ДТП в стране становятся более 100 тысяч человек, еще от 300 до 400 тысяч получают травмы различной степени тяжести.
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уттар-прадеш, индия, происшествия, в мире
08:26 28.07.2021 (обновлено: 08:27 28.07.2021)
 
На севере Индии 18 человек погибли в ДТП с автобусом

Газета Hindu: 18 человек погибли, 25 пострадали в результате ДТП на севере Индии

© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Flickr / meg and rahul
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли, 25 пострадали при столкновении грузовика и автобуса в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, пишет газета Hindu со ссылкой на полицию.
По данным полиции, из-за поломки автобус остановился на обочине, часть пассажиров остались внутри, некоторые вышли на улицу. В это время в него на большой скорости сзади врезался грузовик, что привело к гибели людей.
Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Полиция проводит спасательную операцию на месте аварии.
Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, ежегодно жертвами ДТП в стране становятся более 100 тысяч человек, еще от 300 до 400 тысяч получают травмы различной степени тяжести.
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