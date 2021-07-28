https://ria.ru/20210728/drony-1743114817.html

Сергей Жуков: дроны будут доставлять посылки прямо на балконы россиян

Сергей Жуков: дроны будут доставлять посылки прямо на балконы россиян - РИА Новости, 28.07.2021

Сергей Жуков: дроны будут доставлять посылки прямо на балконы россиян

Беспилотные летальные аппараты уже перестали быть диковинкой, и этот рынок активно развивается во всем мире. О том, когда россияне смогут пользоваться аэротакси РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:00

2021-07-28T09:00

2021-07-28T09:00

сергей жуков (руководитель рабочей группы рынка "аэронет" национальной технологической инициативы (нти)

россия

интервью

технологии

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Беспилотные летальные аппараты уже перестали быть диковинкой, и этот рынок активно развивается во всем мире. О том, когда россияне смогут пользоваться аэротакси и заказывать доставку посылок дронами на балконы, вытеснят ли беспилотники курьеров, и что делать, если дрон перехватит хакер, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Карине Степановой руководитель рабочей группы рынка "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.– Сергей Александрович, мировой рынок решений с использованием беспилотников ежегодно растет. Какую экономическую выгоду могут дать дроны российским компаниям?– Компании "Аэронета" участвовали в эксперименте "АгроНТИ" в Белгородской области, выполняли работы для агрохолдингов. Отслеживали динамику таяния снега и эрозии почвы, осуществляли контроль посевной и уборочной, боролись с насекомыми. В 2017 году при вложениях 8,2 миллиона рублей экономический эффект составил 34,3 миллиона рублей. В 2019 году – 48,8 и 348 миллионов рублей соответственно. В 2020 году вложения составили 60 миллионов рублей, эффект пока не объявлен.Второй пример – ГК "Россети", ее филиалы используют БВС (беспилотное воздушное судно – ред.) для контроля состояния энергосетей. Удалось снизить стоимость работ по осмотру воздушных линий электропередач на 34%, сократить сроки постановки на кадастровый учет в 2,5 раза.Третий пример: "Почта России" развивает перспективный проект-маяк "Аэродоставка-Аэротакси", он может вывести Россию на передовые позиции в области беспилотных воздушных перевозок. Компания – крупнейший заказчик авиадоставки, у нее до 1100 рейсов в день, выполняемых разными авиакомпаниями. Зачастую посылки мелкие, но их надо отправлять, гоняя существующие борты "порожняком", это затратно. Применение беспилотников позволит оптимизировать и удешевить процесс.– В каких сферах сейчас чаще всего используются дроны?– Наибольшее распространение получил мониторинг: полей, объектов строительства, электросетей, трубопроводов, геологоразведка.– Когда дроны начнут приносить грузы на балконы россиян?– Сегодня доставке, особенно в городе, препятствует отсутствие надежных, экономичных и малошумных БВС, недостаточное развитие аэронавигационных технологий и правил. Скорее всего, в первую очередь будет развиваться доставка между населенными пунктами. На это, с применением уже существующих БВС, систем связи, навигации и наблюдения, потребуется два-три года. Чуть больше времени понадобится на доставку внутри города. На доставку пиццы на балкон дронами, по моему мнению, стоит надеяться не ранее, чем через 5-6 лет.Создание нового поколения беспилотных или опционально пилотируемых авиасистем, включая аэротакси самолетного типа, инфраструктуры, потребует не менее 3-5 лет. На этом рынке будут разные игроки – известные разработчики и производители, сетевые объединения малых инновационных фирм, неожиданные участники, например, IT-компании.– Когда получится преодолеть такой барьер для развития дронов, как закрытость для них неба?– В этом году Минтранс РФ должен представить (кажется, в пятой версии) проект Концепции интеграции беспилотных воздушных судов в общее с пилотируемыми воздушными судами воздушное пространство РФ. Документ включает две "дорожные карты": одна по развитию аэронавигационных технологий, вторая содержит план развития нормативной базы. Концепция задает общие принципы взаимодействия участников воздушного движения и потому очень важна. Она должна ускорить появление новых документов, таких как изменения в федеральные правила использования воздушного пространства. А необходимый опыт полетов и разрешений будет нарабатываться в рамках экспериментальных правовых режимов, например, в Томском опытном районе или иных малонаселенных районах страны.– Насколько использование дронов снизит стоимость доставки?– В некоторых регионах значительно. В северных регионах доставка грузов Ми-8 составляет 280-290 тысяч рублей за час полета. Доставка грузов в 50-70 кг таким вертолетом вылетает "в копеечку". Транспортный дрон подобной грузоподъемности сможет везти этот груз с ценой за час полета в 10-30 тысяч рублей.Сами по себе дроны недешевы, требуют инфраструктуры, техобслуживания, внешних пилотов. Но все равно экономия обещает быть значительной.– Вы упомянули проекты-маяки, можете рассказать о них подробнее?– Правительство РФ выдвинуло инициативу так называемых "маяков развития технологий". Это проекты с потенциалом международного технологического прорыва. Сегодня есть паспорта и дорожные карты пяти проектов-маяков, за каждый будут отвечать одно или два министерства.Проект-маяк по беспилотной аэродоставке, за который отвечает Минтранс, предполагает развитие перевозок беспилотным воздушным транспортом. По плану, к 2024 году объем перевозок грузов беспилотниками в таких регионах, как ХМАО, ЯНАО, ЧАО, Камчатка должен вырасти до 1,2 тысячи тонн, а стоимость транспортировки беспилотниками должна быть ниже, чем у пилотируемого транспорта.Основной бенефициар проекта – "Почта России". Поставщиками дронов будут крупные компании – "Вертолеты России", "Кронштадт", Уральский завод гражданской авиации и другие. Изначально предполагается использование беспилотников вертолетного и самолетного типа, далее – конвертопланов. Пилотные регионы, где будет тестироваться аэродоставка, будут уточнены на "Архипелаге 2121".– Какие профессии могут появиться в связи с развитием дронов?– Беспилотная авиация вырастает из традиционной авиации, робототехники, искусственного интеллекта, телекоммуникаций, опирается на сервисы космонавтики, например, в части навигации или спутниковой связи. В ближайшие годы будут востребованы внешние пилоты, но по мере создания полностью автономных систем эта профессия станет нишевой. Для беспилотникостроения потребуются программисты, специалисты в области систем искусственного интеллекта. Получат развитие профессии, связанные с цифровым проектированием и новыми производственными технологиями, а также специалисты по разработке и предоставлению приложений и сервисов. Новые профессии, по всей видимости, возникнут в такой прикладной сфере как геоинформатика – в таких применениях как ситуационная осведомленность, управление территориями на базе предиктивной аналитики. Поскольку беспилотники будут проникать во все сферы жизни, то и специальности будут самые разнообразные, даже, возможно, те, которые мы не можем представить.– Обратный вопрос: вытеснят ли дроны курьеров?– Сомневаюсь. Телевидение не вытеснило кино, а кино – книгу. Наземные курьеры тоже будут нужны: не везде возможно использование дронов.– Как вы считаете, когда аэротакси могут появиться в РФ?– Примерно два года назад мы насчитали 117 подобных проектов в мире. Я думаю, что первыми в России появятся беспилотные такси вертолетного типа. Здесь мои надежды связаны с машиной ВРТ-500 "ВР-Теха". Есть ряд других предложений, в том числе, компаниями НТИ выдвинуто не меньше 5-7 проектов. Думаю, что технически, особенно на вертолетной основе, такие аэротакси могут появиться через 3-4 года.– В каких регионах аэротакси может появиться в первую очередь?– Думаю, в Подмосковье: все близко и можно выбрать маршруты, которые пролегают не над дорогами.– Сколько будет стоить одна поездка на аэротакси?– Мне кажется, сначала аэротакси появится в сегменте "лакшери". По мере развития технологий, появления новых производителей и серийности перейдет в массовый сегмент. Поездки, безусловно, останутся немного дороже, чем на наземном такси, может, на 30%. Зато будет быстрее.– Как обеспечить безопасность аэротакси?– Беспилотник можно снабдить системой аварийной посадки на парашютах, капсулой для эвакуации пассажиров. Но это не спасет тех, кто внизу. Могут быть организационные решения – полеты над выделенными зонами, в стороне от домов, дорог. Система спасения важна, но это сложное устройство, дополнительный вес. Здесь всегда инженеры находятся перед очень непростым выбором: сделать машину более безопасной или более скоростной и приемлемой для рынка с точки зрения цен.– Есть ли вероятность перехвата дрона хакером?– Такая вероятность есть. Для избегания таких ситуаций должны быть киберзащищенные каналы. Но у полиции должна быть возможность при необходимости взять управление в свои руки и увести дрон в безопасное место. Важно, чтобы в канал управления не проник злоумышленник. Такие системы развиваются как крупными IT-компаниями, например, "Лабораторией Касперского", так и в рамках рынка SafeNet НТИ – наши эксперты работают над созданием защищенного квантового канала.– Недавно участники рынка раскритиковали законопроект Минтранса РФ о дронах. Есть ли у вас какие-то дальнейшие планы по этому вопросу?– Рабочая группа "Аэронет" проанализировала законопроект и написала в правительство РФ, в Минэкономразвития, в Минтранс письма с просьбой переработать его. Мы договорились с Минтрансом работать сообща, внести изменения и вывесить обновленный документ на портале проектов нормативно-правовых актов.– По вашим оценкам, растет ли производство дронов в России?– Строгой статистики не ведется. Если мы говорим о гражданских беспилотных авиасистемах, это тысячи комплексов коммерческого назначения, не считая развлекательного сегмента. Но емкость внутреннего рынка растет – скоро она составит сотни тысяч в год. Предполагаю, что в последние годы производство беспилотников растет слабо, на 2-3% в год.– Почему?– Неразвитость воздушного законодательства, коронавирус, медленное внедрение БВС в отрасли экономики. Кто-то только присматривается к ним, закупает малые партии, обучает своих пилотов, создает рабочие места. Это процесс не быстрый.– Какой вы видите транспортную инфраструктуру Москвы в будущем? Много ли в ней будет беспилотников?– Транспортная инфраструктура Москвы – сложный и разветвленный комплекс. По всей видимости, он начнет использовать третью координату – воздушную. Уже сегодня Москва инициирует проект городской аэромобильности, предполагающий пилотные перевозки на территории инновационного центра Сколково и, вероятно, в иных выделенных зонах. Если он будет успешен, предполагаю, что правительство Москвы захочет расширить зону применения беспилотников. Возможно, сначала это будут нерегулярные полеты, потом регулярные вдоль железных и автодорог. По мере накопления опыта придет время перевозки пассажиров.

https://ria.ru/20200205/1564299328.html

https://ria.ru/20210607/konkurs-1736036974.html

https://ria.ru/20180409/1518244302.html

https://ria.ru/20191203/1561902014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей жуков (руководитель рабочей группы рынка "аэронет" национальной технологической инициативы (нти), россия, интервью, технологии