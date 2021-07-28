https://ria.ru/20210728/dostup-1743316183.html

РКН уточнил, какие связанные с ФБК* сайты подлежат блокировке

РКН уточнил, какие связанные с ФБК* сайты подлежат блокировке - РИА Новости, 28.07.2021

РКН уточнил, какие связанные с ФБК* сайты подлежат блокировке

Роскомнадзор разъяснил, что ограничению доступа подлежат не только сайты, связанные с "Фондом борьбы с коррупцией"* и "Фондом защиты прав граждан"* и "Штабами... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:23

2021-07-28T17:23

2021-07-28T17:48

россия

фонд борьбы с коррупцией

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскомнадзор разъяснил, что ограничению доступа подлежат не только сайты, связанные с "Фондом борьбы с коррупцией"* и "Фондом защиты прав граждан"* и "Штабами Навального"*, но и их подразделений, а также аккаунты в соцсетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."На основании требования Генеральной прокуратуры РФ о прекращении деятельности экстремистских организаций с 26 июля Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам, связанным с работой "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*), "Фонда защиты прав граждан"* (ФЗПГ*) и общественного движения "Штабы Навального"*, в отношении которых Московским городским судом 9 июня 2021 года вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности по основаниям осуществления экстремистской деятельности", - сообщили в ведомстве.На указанных сайтах и страницах в соцсетях, продолжили в Роскомнадзоре, размещались призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а также призывы оказать финансовую поддержку упомянутым организациям."Согласно действующему законодательству за распространение материалов организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 282.2 УК РФ)", - напомнили в ведомстве.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.

https://ria.ru/20210629/peskov-1739140824.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество