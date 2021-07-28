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РКН уточнил, какие связанные с ФБК* сайты подлежат блокировке
РКН уточнил, какие связанные с ФБК* сайты подлежат блокировке - РИА Новости, 28.07.2021
РКН уточнил, какие связанные с ФБК* сайты подлежат блокировке
Роскомнадзор разъяснил, что ограничению доступа подлежат не только сайты, связанные с "Фондом борьбы с коррупцией"* и "Фондом защиты прав граждан"* и "Штабами... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:23
2021-07-28T17:23
2021-07-28T17:48
россия
фонд борьбы с коррупцией
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскомнадзор разъяснил, что ограничению доступа подлежат не только сайты, связанные с "Фондом борьбы с коррупцией"* и "Фондом защиты прав граждан"* и "Штабами Навального"*, но и их подразделений, а также аккаунты в соцсетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."На основании требования Генеральной прокуратуры РФ о прекращении деятельности экстремистских организаций с 26 июля Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам, связанным с работой "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*), "Фонда защиты прав граждан"* (ФЗПГ*) и общественного движения "Штабы Навального"*, в отношении которых Московским городским судом 9 июня 2021 года вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности по основаниям осуществления экстремистской деятельности", - сообщили в ведомстве.На указанных сайтах и страницах в соцсетях, продолжили в Роскомнадзоре, размещались призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а также призывы оказать финансовую поддержку упомянутым организациям."Согласно действующему законодательству за распространение материалов организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 282.2 УК РФ)", - напомнили в ведомстве.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.
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россия, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
17:23 28.07.2021 (обновлено: 17:48 28.07.2021)
РКН уточнил, какие связанные с ФБК* сайты подлежат блокировке
РКН: блокировке подлежат сайты, связанные с ФБК* и "Штабами Навального"* и аккаунты в соцсетях
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Роскомнадзор
разъяснил, что ограничению доступа подлежат не только сайты, связанные с "Фондом борьбы с коррупцией
"* и "Фондом защиты прав граждан"* и "Штабами Навального"*, но и их подразделений, а также аккаунты в соцсетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ о прекращении деятельности экстремистских организаций с 26 июля Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам, связанным с работой "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*), "Фонда защиты прав граждан"* (ФЗПГ*) и общественного движения "Штабы Навального"*, в отношении которых Московским городским судом 9 июня 2021 года вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности по основаниям осуществления экстремистской деятельности", - сообщили в ведомстве.
"Согласно требованию Генеральной прокуратуры РФ, ограничению доступа подлежат сайты и аккаунты в социальных сетях перечисленных экстремистских организаций, их региональных подразделений и организаторов", - добавили в пресс-службе, комментируя сообщения соратников Алексея Навального о поступивших требованиях о блокировке их аккаунтов в соцсетях.
На указанных сайтах и страницах в соцсетях, продолжили в Роскомнадзоре, размещались призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а также призывы оказать финансовую поддержку упомянутым организациям.
"Согласно действующему законодательству за распространение материалов организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 282.2 УК РФ)", - напомнили в ведомстве.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.