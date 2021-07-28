https://ria.ru/20210728/dokhody-1743345793.html

На Тамбовщине отмечен рост доходов областного бюджета

На Тамбовщине отмечен рост доходов областного бюджета - РИА Новости, 28.07.2021

На Тамбовщине отмечен рост доходов областного бюджета

Налоговые и неналоговые поступления в бюджет Тамбовской области за январь-июнь этого года составили 131% к аналогичному периоду прошлого года и 123% - к... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T20:34

2021-07-28T20:34

2021-07-28T20:34

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

экономика

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ТАМБОВ, 28 июл – РИА Новости. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет Тамбовской области за январь-июнь этого года составили 131% к аналогичному периоду прошлого года и 123% - к "доковидному" 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Об этом шла речь на оперативном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, где были рассмотрены итоги исполнения консолидированного бюджета региона за первое полугодие 2021 года.На совещании отмечалось также, что по темпу роста подоходного налога Тамбовская область занимает 2-е место в ЦФО и 14-е по России."Эти цифры не могут не радовать. Они свидетельствуют о том, что в первом полугодии экономическая сфера региона с поставленными задачами успешно справилась", - приводит пресс-служба слова главы области.Никитин также отметил, что столь значительной рост поступлений в бюджет от НДФЛ – показатель здорового состояния экономики.

https://ria.ru/20210521/investitsii-1733399661.html

тамбовская область

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александр никитин, тамбовская область, экономика