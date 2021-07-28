На Тамбовщине отмечен рост доходов областного бюджета
ТАМБОВ, 28 июл – РИА Новости. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет Тамбовской области за январь-июнь этого года составили 131% к аналогичному периоду прошлого года и 123% - к "доковидному" 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Об этом шла речь на оперативном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, где были рассмотрены итоги исполнения консолидированного бюджета региона за первое полугодие 2021 года.
"За январь-июнь текущего года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета демонстрировали впечатляющий рост. Поступления за первое полугодие составили 18,2 миллиарда рублей, что составляет 131% к уровню 2020 года и 123% к "доковидному" 2019 году. Рост собственных доходов регионального бюджета достиг 35% или 3,6 миллиарда рублей, поступления местных бюджетов выросли на 20% или на 687 миллионов рублей. В первом полугодии прирост налога на доходы физических лиц составил 848 миллиона рублей или 15,4%", - приводит пресс-служба слова и.о. замглавы администрации области, начальника финансового управления Любови Третьяковой.
На совещании отмечалось также, что по темпу роста подоходного налога Тамбовская область занимает 2-е место в ЦФО и 14-е по России.
"Эти цифры не могут не радовать. Они свидетельствуют о том, что в первом полугодии экономическая сфера региона с поставленными задачами успешно справилась", - приводит пресс-служба слова главы области.
Никитин также отметил, что столь значительной рост поступлений в бюджет от НДФЛ – показатель здорового состояния экономики.