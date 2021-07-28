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Тамбовская область
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На Тамбовщине отмечен рост доходов областного бюджета
На Тамбовщине отмечен рост доходов областного бюджета - РИА Новости, 28.07.2021
На Тамбовщине отмечен рост доходов областного бюджета
Налоговые и неналоговые поступления в бюджет Тамбовской области за январь-июнь этого года составили 131% к аналогичному периоду прошлого года и 123% - к... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T20:34
2021-07-28T20:34
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
экономика
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ТАМБОВ, 28 июл – РИА Новости. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет Тамбовской области за январь-июнь этого года составили 131% к аналогичному периоду прошлого года и 123% - к "доковидному" 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Об этом шла речь на оперативном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, где были рассмотрены итоги исполнения консолидированного бюджета региона за первое полугодие 2021 года.На совещании отмечалось также, что по темпу роста подоходного налога Тамбовская область занимает 2-е место в ЦФО и 14-е по России."Эти цифры не могут не радовать. Они свидетельствуют о том, что в первом полугодии экономическая сфера региона с поставленными задачами успешно справилась", - приводит пресс-служба слова главы области.Никитин также отметил, что столь значительной рост поступлений в бюджет от НДФЛ – показатель здорового состояния экономики.
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александр никитин, тамбовская область, экономика
20:34 28.07.2021
 

На Тамбовщине отмечен рост доходов областного бюджета

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТАМБОВ, 28 июл – РИА Новости. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет Тамбовской области за январь-июнь этого года составили 131% к аналогичному периоду прошлого года и 123% - к "доковидному" 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Об этом шла речь на оперативном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, где были рассмотрены итоги исполнения консолидированного бюджета региона за первое полугодие 2021 года.
"За январь-июнь текущего года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета демонстрировали впечатляющий рост. Поступления за первое полугодие составили 18,2 миллиарда рублей, что составляет 131% к уровню 2020 года и 123% к "доковидному" 2019 году. Рост собственных доходов регионального бюджета достиг 35% или 3,6 миллиарда рублей, поступления местных бюджетов выросли на 20% или на 687 миллионов рублей. В первом полугодии прирост налога на доходы физических лиц составил 848 миллиона рублей или 15,4%", - приводит пресс-служба слова и.о. замглавы администрации области, начальника финансового управления Любови Третьяковой.
На совещании отмечалось также, что по темпу роста подоходного налога Тамбовская область занимает 2-е место в ЦФО и 14-е по России.
"Эти цифры не могут не радовать. Они свидетельствуют о том, что в первом полугодии экономическая сфера региона с поставленными задачами успешно справилась", - приводит пресс-служба слова главы области.
Никитин также отметил, что столь значительной рост поступлений в бюджет от НДФЛ – показатель здорового состояния экономики.
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