Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/dokhody-1743343235.html
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян - РИА Новости, 28.07.2021
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян на фоне низкой базы во втором квартале в годовом выражении выросли на 6,8%, говорится в докладе Росстата. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T20:05
2021-07-28T20:35
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734940836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e3a8b54f44bf3ed8ed8ff56d46d345.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян на фоне низкой базы во втором квартале в годовом выражении выросли на 6,8%, говорится в докладе Росстата.Реальные располагаемые денежные доходы — это все доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.Ведомство также уточнило данные по динамике первого квартала 2021 года. По новой оценке, спад составил 3,7% (вместо прежних 3,6%).Росстат скорректировал данные по снижению показателя и по итогам прошлого года. В 2020 году доходы показывали положительную динамику лишь в первом квартале, когда рост составил 1,9%. Максимальное снижение зафиксировали по итогам второго квартала — спад на 7,1%.В 2019 году ведомство перестало публиковать данные о денежных доходах населения ежемесячно, теперь их обнародуют раз в квартал.Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов в 2021 году на уровне трех процентов.
https://ria.ru/20210727/inflyatsiya-1743108128.html
https://ria.ru/20210728/zarplata-1743339884.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734940836_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca6439ce2a236c0f6a7e9fd325314f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
20:05 28.07.2021 (обновлено: 20:35 28.07.2021)
 
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале выросли на 6,8 процента

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 рублей
Купюры номиналом 200 рублей - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян на фоне низкой базы во втором квартале в годовом выражении выросли на 6,8%, говорится в докладе Росстата.
Реальные располагаемые денежные доходы — это все доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 14:55
Путин заявил о незначительной инфляции в России
Ведомство также уточнило данные по динамике первого квартала 2021 года. По новой оценке, спад составил 3,7% (вместо прежних 3,6%).
Росстат скорректировал данные по снижению показателя и по итогам прошлого года. В 2020 году доходы показывали положительную динамику лишь в первом квартале, когда рост составил 1,9%. Максимальное снижение зафиксировали по итогам второго квартала — спад на 7,1%.
В 2019 году ведомство перестало публиковать данные о денежных доходах населения ежемесячно, теперь их обнародуют раз в квартал.
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов в 2021 году на уровне трех процентов.
Банкноты номиналом 1000 гривен - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 19:40
Средняя зарплата на Украине выросла до 532 долларов
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния