https://ria.ru/20210728/dokhody-1743343235.html

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян - РИА Новости, 28.07.2021

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян на фоне низкой базы во втором квартале в годовом выражении выросли на 6,8%, говорится в докладе Росстата. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T20:05

2021-07-28T20:05

2021-07-28T20:35

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян на фоне низкой базы во втором квартале в годовом выражении выросли на 6,8%, говорится в докладе Росстата.Реальные располагаемые денежные доходы — это все доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.Ведомство также уточнило данные по динамике первого квартала 2021 года. По новой оценке, спад составил 3,7% (вместо прежних 3,6%).Росстат скорректировал данные по снижению показателя и по итогам прошлого года. В 2020 году доходы показывали положительную динамику лишь в первом квартале, когда рост составил 1,9%. Максимальное снижение зафиксировали по итогам второго квартала — спад на 7,1%.В 2019 году ведомство перестало публиковать данные о денежных доходах населения ежемесячно, теперь их обнародуют раз в квартал.Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов в 2021 году на уровне трех процентов.

https://ria.ru/20210727/inflyatsiya-1743108128.html

https://ria.ru/20210728/zarplata-1743339884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика