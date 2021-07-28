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Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян - РИА Новости, 28.07.2021
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян на фоне низкой базы во втором квартале в годовом выражении выросли на 6,8%, говорится в докладе Росстата. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T20:05
2021-07-28T20:05
2021-07-28T20:35
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян на фоне низкой базы во втором квартале в годовом выражении выросли на 6,8%, говорится в докладе Росстата.Реальные располагаемые денежные доходы — это все доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.Ведомство также уточнило данные по динамике первого квартала 2021 года. По новой оценке, спад составил 3,7% (вместо прежних 3,6%).Росстат скорректировал данные по снижению показателя и по итогам прошлого года. В 2020 году доходы показывали положительную динамику лишь в первом квартале, когда рост составил 1,9%. Максимальное снижение зафиксировали по итогам второго квартала — спад на 7,1%.В 2019 году ведомство перестало публиковать данные о денежных доходах населения ежемесячно, теперь их обнародуют раз в квартал.Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов в 2021 году на уровне трех процентов.
https://ria.ru/20210727/inflyatsiya-1743108128.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
20:05 28.07.2021 (обновлено: 20:35 28.07.2021)
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян
Росстат: реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале выросли на 6,8 процента
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Реальные располагаемые доходы россиян на фоне низкой базы во втором квартале в годовом выражении выросли на 6,8%, говорится в докладе Росстата
.
Реальные располагаемые денежные доходы — это все доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
Ведомство также уточнило данные по динамике первого квартала 2021 года. По новой оценке, спад составил 3,7% (вместо прежних 3,6%).
Росстат скорректировал данные по снижению показателя и по итогам прошлого года. В 2020 году доходы показывали положительную динамику лишь в первом квартале, когда рост составил 1,9%. Максимальное снижение зафиксировали по итогам второго квартала — спад на 7,1%.
В 2019 году ведомство перестало публиковать данные о денежных доходах населения ежемесячно, теперь их обнародуют раз в квартал.
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов в 2021 году на уровне трех процентов.