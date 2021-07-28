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Украина решила выйти из еще одного соглашения с СНГ
Украина решила выйти из еще одного соглашения с СНГ - РИА Новости, 28.07.2021
Украина решила выйти из еще одного соглашения с СНГ
Украина решила прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу" стран СНГ в связи с его "утратой практического... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:52
2021-07-28T14:52
снг
украина
в мире
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Украина решила прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу" стран СНГ в связи с его "утратой практического значения", трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube."Выйти из протокола об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу, совершенного 13 ноября 1992 года в Москве", - говорится в постановлении.В пояснительной записке говорится, что Украина прекращает свое участие в этом документе СНГ в связи с его "утратой практического значения".Правительства государств-участников СНГ, руководствуясь Соглашением о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства от 30 декабря 1991 года, утвердили Положение о Межгосударственном совете по космосу.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740963291.html
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снг, украина, в мире
14:52 28.07.2021
 
Украина решила выйти из еще одного соглашения с СНГ

Кабмин Украины постановил прекратить участие в договоре СНГ о Межгосударственном совете по космосу

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : МПА СНГ
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Украина решила прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу" стран СНГ в связи с его "утратой практического значения", трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.
"Выйти из протокола об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу, совершенного 13 ноября 1992 года в Москве", - говорится в постановлении.
В пояснительной записке говорится, что Украина прекращает свое участие в этом документе СНГ в связи с его "утратой практического значения".
Правительства государств-участников СНГ, руководствуясь Соглашением о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства от 30 декабря 1991 года, утвердили Положение о Межгосударственном совете по космосу.
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
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