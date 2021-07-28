https://ria.ru/20210728/dobrokhotov-1743318923.html
Главред The Insider* предположил, что его лично признают иноагентом
Главред The Insider* предположил, что его лично признают иноагентом - РИА Новости, 28.07.2021
Главред The Insider* предположил, что его лично признают иноагентом
Главный редактор издания The Insider* (признано в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов предположил, что Минюст может включить его в список физлиц-иноагентов уже... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:34
2021-07-28T17:34
2021-07-28T17:34
иноагенты
россия
the insider
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главный редактор издания The Insider* (признано в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов предположил, что Минюст может включить его в список физлиц-иноагентов уже в эту пятницу, рассказал он после допроса журналистам."Вот в следующую пятницу, я думаю, (...) вот в следующую пятницу они могут меня персонально объявить физлицом-иностранным агентом, таковы мои ожидания", - сказал он.* Организация признана в России иноагентом
https://ria.ru/20210723/insider-1742598809.html
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иноагенты, россия, the insider, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия
Главред The Insider* предположил, что его лично признают иноагентом
Главред The Insider* Доброхотов заявил, что его могут персонально объявить иностранным агентом