https://ria.ru/20210728/dobrokhotov-1743318923.html

Главред The Insider* предположил, что его лично признают иноагентом

Главред The Insider* предположил, что его лично признают иноагентом - РИА Новости, 28.07.2021

Главред The Insider* предположил, что его лично признают иноагентом

Главный редактор издания The Insider* (признано в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов предположил, что Минюст может включить его в список физлиц-иноагентов уже... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:34

2021-07-28T17:34

2021-07-28T17:34

иноагенты

россия

the insider

министерство юстиции рф (минюст россии)

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главный редактор издания The Insider* (признано в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов предположил, что Минюст может включить его в список физлиц-иноагентов уже в эту пятницу, рассказал он после допроса журналистам."Вот в следующую пятницу, я думаю, (...) вот в следующую пятницу они могут меня персонально объявить физлицом-иностранным агентом, таковы мои ожидания", - сказал он.* Организация признана в России иноагентом

https://ria.ru/20210723/insider-1742598809.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иноагенты, россия, the insider, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия