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Антонов назвал темы, которые Россия хочет обсудить с США
Антонов назвал темы, которые Россия хочет обсудить с США - РИА Новости, 28.07.2021
Антонов назвал темы, которые Россия хочет обсудить с США
Россия готова обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом, будь то ядерное или неядерное, наступательное и оборонительное, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:17
2021-07-28T10:05
россия
анатолий антонов
сша
политика
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Россия готова обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом, будь то ядерное или неядерное, наступательное и оборонительное, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.В среду в Женеве пройдет встреча России и США по стратегической стабильности, первая после саммита лидеров двух стран в июне."Россия открыта к дискуссии по любым вопросам в сфере контроля над вооружениями. Для нас запретных тем нет. Мы готовы обсуждать американские озабоченности, связанные с нашими новейшими стратегическими системами", - сказал Антонов."В основе нашего предложения по выработке так называемого нового уравнения безопасности лежит учет всего спектра наступательных и оборонительных вооружений в ядерном и неядерном оснащении, способных решать стратегические задачи. Мы считаем, что для обеих сторон важно сосредоточиться на системах, которые составляют потенциал первого контрсилового удара. Тех, которые могут "дотянуться" до целей на национальной территории противоположной стороны", - добавил посол."Также важно уделить внимание перспективным технологиям, которые позволяют решать стратегические задачи без использования ядерного оружия. Давно назрело обсуждение противоракетной проблематики. Тем более что принцип неразрывной связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями зафиксирован в преамбуле продленного в феврале этого года ДСНВ. Среди других приоритетов - обеспечение безопасности и предупреждение гонки вооружений в космосе, предотвращение развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности в регионах мира", - сказал посол."Американцам наши инициативы также известны. Соответствующие соображения переданы Вашингтону еще в 2020 году", - подчеркнул посол.Читайте полный текст интервью Анатолия Антонова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210726/samolet-1742897590.html
https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html
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россия, анатолий антонов, сша, политика
09:17 28.07.2021 (обновлено: 10:05 28.07.2021)
 
Антонов назвал темы, которые Россия хочет обсудить с США

Посол в США Антонов: Россия открыта к дискуссии по любым вопросам по контролю над вооружениями

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Россия готова обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом, будь то ядерное или неядерное, наступательное и оборонительное, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
В среду в Женеве пройдет встреча России и США по стратегической стабильности, первая после саммита лидеров двух стран в июне.
"Россия открыта к дискуссии по любым вопросам в сфере контроля над вооружениями. Для нас запретных тем нет. Мы готовы обсуждать американские озабоченности, связанные с нашими новейшими стратегическими системами", - сказал Антонов.
"В основе нашего предложения по выработке так называемого нового уравнения безопасности лежит учет всего спектра наступательных и оборонительных вооружений в ядерном и неядерном оснащении, способных решать стратегические задачи. Мы считаем, что для обеих сторон важно сосредоточиться на системах, которые составляют потенциал первого контрсилового удара. Тех, которые могут "дотянуться" до целей на национальной территории противоположной стороны", - добавил посол.
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"Также важно уделить внимание перспективным технологиям, которые позволяют решать стратегические задачи без использования ядерного оружия. Давно назрело обсуждение противоракетной проблематики. Тем более что принцип неразрывной связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями зафиксирован в преамбуле продленного в феврале этого года ДСНВ. Среди других приоритетов - обеспечение безопасности и предупреждение гонки вооружений в космосе, предотвращение развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности в регионах мира", - сказал посол.
"Американцам наши инициативы также известны. Соответствующие соображения переданы Вашингтону еще в 2020 году", - подчеркнул посол.
Читайте полный текст интервью Анатолия Антонова >>
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