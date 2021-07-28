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В США заявили, что вакцинированные могут передавать дельта-штамм COVID-19

В США заявили, что вакцинированные могут передавать дельта-штамм COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021

В США заявили, что вакцинированные могут передавать дельта-штамм COVID-19

Некоторые полностью вакцинированные люди могут передавать штамм "дельта" коронавируса, заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T01:06

2021-07-28T01:06

2021-07-28T01:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вашингтон

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Некоторые полностью вакцинированные люди могут передавать штамм "дельта" коронавируса, заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.При этом она подчеркнула, что вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и смерть от заражения коронавирусом.Ранее американский медицинский регулятор CDC рекомендовал вакцинированным жителям районов США с высокой долей заболеваемости COVID-19 снова носить защитные медицинские маски в помещениях из-за роста заражений штаммом "дельта" коронавируса.

https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742841520.html

вашингтон

сша

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коронавирус covid-19, вашингтон, сша, в мире