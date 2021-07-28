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Распространение коронавируса
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В США заявили, что вакцинированные могут передавать дельта-штамм COVID-19
В США заявили, что вакцинированные могут передавать дельта-штамм COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
В США заявили, что вакцинированные могут передавать дельта-штамм COVID-19
Некоторые полностью вакцинированные люди могут передавать штамм "дельта" коронавируса, заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T01:06
2021-07-28T01:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вашингтон
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Некоторые полностью вакцинированные люди могут передавать штамм "дельта" коронавируса, заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.При этом она подчеркнула, что вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и смерть от заражения коронавирусом.Ранее американский медицинский регулятор CDC рекомендовал вакцинированным жителям районов США с высокой долей заболеваемости COVID-19 снова носить защитные медицинские маски в помещениях из-за роста заражений штаммом "дельта" коронавируса.
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коронавирус covid-19, вашингтон, сша, в мире
01:06 28.07.2021
 
В США заявили, что вакцинированные могут передавать дельта-штамм COVID-19

Глава CDC Валенски заявила, что некоторые вакцинированные могут передавать дельта-штамм COVID-19

© AP Photo / Damian DovarganesВакцинация от коронавируса в Калифорнии
Вакцинация от коронавируса в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Damian Dovarganes
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Некоторые полностью вакцинированные люди могут передавать штамм "дельта" коронавируса, заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.
"В последние дни я ознакомилась с новыми научными данными, которые говорят о том, что штамм "дельта" ведет себя совершенно иначе, чем другие штаммы COVID-19. Информация о штамме "дельта", полученная из разных американских штатов и других государств, свидетельствует о том, что в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся штаммом "дельта" после вакцинации, могут передавать его другим", - сказала Валенски на брифинге.
При этом она подчеркнула, что вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и смерть от заражения коронавирусом.
Ранее американский медицинский регулятор CDC рекомендовал вакцинированным жителям районов США с высокой долей заболеваемости COVID-19 снова носить защитные медицинские маски в помещениях из-за роста заражений штаммом "дельта" коронавируса.
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