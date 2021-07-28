В США заявили, что вакцинированные могут передавать дельта-штамм COVID-19
Глава CDC Валенски заявила, что некоторые вакцинированные могут передавать дельта-штамм COVID-19
© AP Photo / Damian DovarganesВакцинация от коронавируса в Калифорнии
© AP Photo / Damian Dovarganes
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Некоторые полностью вакцинированные люди могут передавать штамм "дельта" коронавируса, заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.
"В последние дни я ознакомилась с новыми научными данными, которые говорят о том, что штамм "дельта" ведет себя совершенно иначе, чем другие штаммы COVID-19. Информация о штамме "дельта", полученная из разных американских штатов и других государств, свидетельствует о том, что в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся штаммом "дельта" после вакцинации, могут передавать его другим", - сказала Валенски на брифинге.
При этом она подчеркнула, что вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и смерть от заражения коронавирусом.
Ранее американский медицинский регулятор CDC рекомендовал вакцинированным жителям районов США с высокой долей заболеваемости COVID-19 снова носить защитные медицинские маски в помещениях из-за роста заражений штаммом "дельта" коронавируса.