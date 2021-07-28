https://ria.ru/20210728/delo-1743210718.html

Против главреда The Insider* возбудили дело о клевете

Против главреда The Insider* возбудили дело о клевете - РИА Новости, 28.07.2021

Против главреда The Insider* возбудили дело о клевете

Против главного редактора The Insider* Романа Доброхотова возбудили уголовное дело о клевете на журналиста Макса ван дер Верффа, сообщила РИА Новости адвокат... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:24

2021-07-28T09:24

2021-07-28T16:36

макс ван дер верфф

сталина гуревич

россия

происшествия

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Против главного редактора The Insider* Романа Доброхотова возбудили уголовное дело о клевете на журналиста Макса ван дер Верффа, сообщила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич, представляющая интересы нидерландца.Она пояснила, что речь идет о статье, в которой утверждается, что российское Министерство обороны сливает через ван дер Веффа информацию о сбитом на Украине Boeing. Помимо этого, по словам Гуревич, Доброхотов публиковал недостоверную информацию у себя в соцсетях.Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что столичная полиция возбудила дело против Доброхотова еще 26 апреля. По статье "Клевета" ему грозит до двух лет лишения свободы.Сам Доброхотов заявил, что у него проходит обыск. По словам источника РИА Новости, следственные действия начались в 07:34 и продолжаются уже четвертый час.Макс ван дер Верфф — автор документального фильма об авиакатастрофе рейса MH17. Кроме того, он опубликовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), в том числе письмо от 21 сентября 2016 года, направленное отделом по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов в государственную прокуратуру. В нем говорится, в частности, что военная разведка не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог бы сбить малайзийский самолет в небе над Донбассом.Дело MH17Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. ССГ, ведущая расследование под руководством генпрокуратуры Нидерландов, но без участия России, утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии из Курска. При этом следователи проигнорировали переданные Россией данные радаров, а также документацию, свидетельствующую, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. В Минобороны заявляли, что все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала нидерландская сторона, утилизованы после 2011 года.Москва не раз категорически отвергала все обвинения в причастности к крушению и заявляла о предвзятости следствия. Как отмечал президент Владимир Путин, Россию не допускают к расследованию, но она может признать его результаты, только если будет принимать в нем полноценное участие. *СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210728/politsiya-1743207360.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс ван дер верфф, сталина гуревич, россия, происшествия