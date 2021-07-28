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Новое оружие России
https://ria.ru/20210728/checkmate-1743193526.html
В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate - РИА Новости, 28.07.2021
В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
Сборкой нового однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate (Су-75) займутся на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), сообщил... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T05:35
2021-07-28T06:29
новое оружие россии
россия
су-57
су-35с
михаил мишустин
юрий слюсарь
комсомольск-на-амуре
армия
безопасность
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 28 июл — РИА Новости. Сборкой нового однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate (Су-75) займутся на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.Завод — один из филиалов ПФО "Компания Сухой". Основное направление работы предприятия заключается в строительстве самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. В среду КнААЗ посетил премьер-министр Михаил Мишустин.Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые показали ранее на Международном авиакосмическом салоне. Самолет рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки.При ориентировочной цене в 25-30 миллионов долларов Checkmate станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в два-три раза дороже. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.
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россия, су-57, су-35с, михаил мишустин, юрий слюсарь , комсомольск-на-амуре, армия, безопасность
05:35 28.07.2021 (обновлено: 06:29 28.07.2021)
 
В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate

Глава ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что истребитель Checkmate будут собирать в Комсомольске-на-Амуре

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 28 июл — РИА Новости. Сборкой нового однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate (Су-75) займутся на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Завод — один из филиалов ПФО "Компания Сухой". Основное направление работы предприятия заключается в строительстве самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. В среду КнААЗ посетил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Checkmate" будут собирать здесь", — подтвердил Слюсарь агентству.
Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые показали ранее на Международном авиакосмическом салоне. Самолет рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки.
При ориентировочной цене в 25-30 миллионов долларов Checkmate станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в два-три раза дороже. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
21 июля, 03:28Инфографика
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
Инфографика
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Новое оружие РоссииРоссияСу-57Су-35СМихаил МишустинЮрий СлюсарьКомсомольск-на-АмуреАрмияБезопасность
 
 
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