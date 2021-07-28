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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210728/chapelwaite-1743248965.html
Вышел трейлер сериала "Чепелуэйт" по рассказу Стивена Кинга
Вышел трейлер сериала "Чепелуэйт" по рассказу Стивена Кинга - РИА Новости, 28.07.2021
Вышел трейлер сериала "Чепелуэйт" по рассказу Стивена Кинга
На YouTube опубликовали трейлер предстоящего хоррор-сериала "Чепелуэйт" ("Chapelwaite"), снятого по рассказу Стивена Кинга "Жребий Иерусалима" ("Jerusalem’s... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:08
2021-07-28T18:08
стивен кинг
youtube
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культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер предстоящего хоррор-сериала "Чепелуэйт" ("Chapelwaite"), снятого по рассказу Стивена Кинга "Жребий Иерусалима" ("Jerusalem’s lot").Действие происходит в 1850-х годах. Капитан Чарльз Бун переезжает вместе с тремя детьми в свой родовой дом, расположенный в небольшом городке штата Мэн (США). На месте его начинают преследовать мистические события, связанные с его семьей. Главному герою предстоит раскрыть все секреты своих предков, чтобы положить конец тьме, преследовавшей Бунов на протяжении многих поколений.Роль Чарльза Буна в сериале исполнил лауреат премии "Оскар" Эдриан Броуди. Вместе с ним также снялись Эмили Хэмпшир, Дженнифер Энс, Сирена Гуламгаус и другие.Шоураннеры проекта — Дональд Де Лайн ("Первому игроку приготовиться"), Джейсон Филарди ("Папе снова 17"), Берр Стирс ("Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда). Премьера сериала состоится 22 августа на сервисе Epix.
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стивен кинг, youtube, мэн (штат), сша, кино и сериалы, новости культуры, эдриан броуди
18:08 28.07.2021
 

Вышел трейлер сериала "Чепелуэйт" по рассказу Стивена Кинга

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер предстоящего хоррор-сериала "Чепелуэйт" ("Chapelwaite"), снятого по рассказу Стивена Кинга "Жребий Иерусалима" ("Jerusalem’s lot").
Действие происходит в 1850-х годах. Капитан Чарльз Бун переезжает вместе с тремя детьми в свой родовой дом, расположенный в небольшом городке штата Мэн (США). На месте его начинают преследовать мистические события, связанные с его семьей.
Главному герою предстоит раскрыть все секреты своих предков, чтобы положить конец тьме, преследовавшей Бунов на протяжении многих поколений.
Роль Чарльза Буна в сериале исполнил лауреат премии "Оскар" Эдриан Броуди. Вместе с ним также снялись Эмили Хэмпшир, Дженнифер Энс, Сирена Гуламгаус и другие.
Шоураннеры проекта — Дональд Де Лайн ("Первому игроку приготовиться"), Джейсон Филарди ("Папе снова 17"), Берр Стирс ("Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда).
Премьера сериала состоится 22 августа на сервисе Epix.
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КультураСтивен КингYouTubeМэн (штат)СШАКино и сериалыНовости культурыЭдриан Броуди
 
 
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