https://ria.ru/20210728/boevik-1743346254.html

Против примкнувшего к боевикам уроженца Карачаево-Черкесии возбудили дело

Против примкнувшего к боевикам уроженца Карачаево-Черкесии возбудили дело - РИА Новости, 28.07.2021

Против примкнувшего к боевикам уроженца Карачаево-Черкесии возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Карачаево-Черкесии по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T20:40

2021-07-28T20:40

2021-07-28T20:41

следственный комитет россии (ск рф)

турция

сирия

боевики

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

ПЯТИГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Карачаево-Черкесии по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии, сообщает следственное управление СК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении уроженца станицы Сторожевая Зеленчукского района, подозреваемого в совершении преступления по статье УК "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом", - сказано в сообщении.По данным следствия, 5 июня 2014 года подозреваемый вылетел из России в Турцию, затем прибыл в Сирию, где, разделяя религиозно-экстремистскую идеологию, вооружившись автоматом Калашникова неустановленного образца и боеприпасами к нему, добровольно вступил и принял активное участие в деятельности вооруженного формирования.В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20171226/1511753426.html

турция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), турция, сирия, боевики, происшествия