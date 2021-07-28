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Против примкнувшего к боевикам уроженца Карачаево-Черкесии возбудили дело
Против примкнувшего к боевикам уроженца Карачаево-Черкесии возбудили дело - РИА Новости, 28.07.2021
Против примкнувшего к боевикам уроженца Карачаево-Черкесии возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Карачаево-Черкесии по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T20:40
2021-07-28T20:40
2021-07-28T20:41
следственный комитет россии (ск рф)
турция
сирия
боевики
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Карачаево-Черкесии по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии, сообщает следственное управление СК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении уроженца станицы Сторожевая Зеленчукского района, подозреваемого в совершении преступления по статье УК "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом", - сказано в сообщении.По данным следствия, 5 июня 2014 года подозреваемый вылетел из России в Турцию, затем прибыл в Сирию, где, разделяя религиозно-экстремистскую идеологию, вооружившись автоматом Калашникова неустановленного образца и боеприпасами к нему, добровольно вступил и принял активное участие в деятельности вооруженного формирования.В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20171226/1511753426.html
турция
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следственный комитет россии (ск рф), турция, сирия, боевики, происшествия
20:40 28.07.2021 (обновлено: 20:41 28.07.2021)
Против примкнувшего к боевикам уроженца Карачаево-Черкесии возбудили дело
Против примкнувшего к боевикам в Сирии уроженца Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело