23:32 28.07.2021 (обновлено: 23:33 28.07.2021)
Госсекретарь США поддержал новые исследования происхождения коронавируса
Госсекретарь США Блинкен на встрече c главой ВОЗ поддержал новые исследования происхождения COVID-19
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования происхождения коронавируса, сообщил в заявлении госдепартамент.
"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе и в КНР, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие пандемии. Он подчеркнул, что следующая фаза должна быть своевременной, основанной на фактах, транспарентной, находиться под контролем экспертов и быть свободной от вмешательства", - сказал Прайс.
Блинкен назвал это исключительно важным вопросом для всего мирового сообщества.
Ранее замглавы государственного комитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Пекин считает формулировки, которые используются в предложенном ВОЗ плане второй фазы расследования происхождения коронавируса, неуважительными по отношению к науке и не будет ему следовать. В тот же день официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США разочарованы отказом Китая от участия во второй фазе расследования ВОЗ, считают такую позицию опасной.