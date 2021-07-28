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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/blinken-1743357273.html
Госсекретарь США поддержал новые исследования происхождения коронавируса
Госсекретарь США поддержал новые исследования происхождения коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021
Госсекретарь США поддержал новые исследования происхождения коронавируса
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T23:32
2021-07-28T23:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
нед прайс
энтони блинкен
здоровье - общество
воз
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования происхождения коронавируса, сообщил в заявлении госдепартамент.Встреча проходила в Кувейте, уточнил представитель госдепа Нед Прайс.Блинкен назвал это исключительно важным вопросом для всего мирового сообщества.Ранее замглавы государственного комитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Пекин считает формулировки, которые используются в предложенном ВОЗ плане второй фазы расследования происхождения коронавируса, неуважительными по отношению к науке и не будет ему следовать. В тот же день официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США разочарованы отказом Китая от участия во второй фазе расследования ВОЗ, считают такую позицию опасной.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, нед прайс, энтони блинкен, здоровье - общество, воз, китай, сша, в мире
23:32 28.07.2021 (обновлено: 23:33 28.07.2021)
 
Госсекретарь США поддержал новые исследования происхождения коронавируса

Госсекретарь США Блинкен на встрече c главой ВОЗ поддержал новые исследования происхождения COVID-19

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / POOL
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования происхождения коронавируса, сообщил в заявлении госдепартамент.
Встреча проходила в Кувейте, уточнил представитель госдепа Нед Прайс.
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"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе и в КНР, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие пандемии. Он подчеркнул, что следующая фаза должна быть своевременной, основанной на фактах, транспарентной, находиться под контролем экспертов и быть свободной от вмешательства", - сказал Прайс.
Блинкен назвал это исключительно важным вопросом для всего мирового сообщества.
Ранее замглавы государственного комитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Пекин считает формулировки, которые используются в предложенном ВОЗ плане второй фазы расследования происхождения коронавируса, неуважительными по отношению к науке и не будет ему следовать. В тот же день официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США разочарованы отказом Китая от участия во второй фазе расследования ВОЗ, считают такую позицию опасной.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусНед ПрайсЭнтони БлинкенЗдоровье - ОбществоВОЗКитайСШАВ мире
 
 
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