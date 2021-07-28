https://ria.ru/20210728/blinken-1743357273.html

Госсекретарь США поддержал новые исследования происхождения коронавируса

Госсекретарь США поддержал новые исследования происхождения коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021

Госсекретарь США поддержал новые исследования происхождения коронавируса

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T23:32

2021-07-28T23:32

2021-07-28T23:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

нед прайс

энтони блинкен

здоровье - общество

воз

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования происхождения коронавируса, сообщил в заявлении госдепартамент.Встреча проходила в Кувейте, уточнил представитель госдепа Нед Прайс.Блинкен назвал это исключительно важным вопросом для всего мирового сообщества.Ранее замглавы государственного комитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Пекин считает формулировки, которые используются в предложенном ВОЗ плане второй фазы расследования происхождения коронавируса, неуважительными по отношению к науке и не будет ему следовать. В тот же день официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США разочарованы отказом Китая от участия во второй фазе расследования ВОЗ, считают такую позицию опасной.

https://ria.ru/20210727/shtamm-1743089745.html

китай

сша

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2021

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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, нед прайс, энтони блинкен, здоровье - общество, воз, китай, сша, в мире