https://ria.ru/20210728/biysk-1743333473.html

Глава СК проконтролирует дело матери, выбросившей из окна младенца в Бийске

Глава СК проконтролирует дело матери, выбросившей из окна младенца в Бийске - РИА Новости, 28.07.2021

Глава СК проконтролирует дело матери, выбросившей из окна младенца в Бийске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход дела жительницы Алтайского края, которая выбросила с... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:53

2021-07-28T18:53

2021-07-28T18:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

бийск

алтайский край

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход дела жительницы Алтайского края, которая выбросила с седьмого этажа трехмесячную дочь и выпала сама, сообщается на сайте СК РФ.Согласно данным следствия, днем 27 июля 33-летняя жительница Бийска из окна квартиры на седьмом этаже выкинула свою трехмесячную дочь, а затем выпала сама. С травмами ребенок и женщина были госпитализированы. Состояние ребенка "не смертельное", мать - в тяжелом состоянии. Ее еще не допрашивали, поэтому мотивы такого поступка следователям не ясны. В отношении женщины, которая воспитывает двух детей, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

https://ria.ru/20210711/malchik-1740803974.html

россия

бийск

алтайский край

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, бийск, алтайский край, происшествия