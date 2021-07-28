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Глава СК проконтролирует дело матери, выбросившей из окна младенца в Бийске
Глава СК проконтролирует дело матери, выбросившей из окна младенца в Бийске - РИА Новости, 28.07.2021
Глава СК проконтролирует дело матери, выбросившей из окна младенца в Бийске
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход дела жительницы Алтайского края, которая выбросила с... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:53
2021-07-28T18:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
бийск
алтайский край
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход дела жительницы Алтайского края, которая выбросила с седьмого этажа трехмесячную дочь и выпала сама, сообщается на сайте СК РФ.Согласно данным следствия, днем 27 июля 33-летняя жительница Бийска из окна квартиры на седьмом этаже выкинула свою трехмесячную дочь, а затем выпала сама. С травмами ребенок и женщина были госпитализированы. Состояние ребенка "не смертельное", мать - в тяжелом состоянии. Ее еще не допрашивали, поэтому мотивы такого поступка следователям не ясны. В отношении женщины, которая воспитывает двух детей, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
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россия
бийск
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, бийск, алтайский край, происшествия
18:53 28.07.2021
 
Глава СК проконтролирует дело матери, выбросившей из окна младенца в Бийске

Глава СК поставил на контроль дело матери, выбросившей с седьмого этажа младенца в Бийске

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход дела жительницы Алтайского края, которая выбросила с седьмого этажа трехмесячную дочь и выпала сама, сообщается на сайте СК РФ.
Согласно данным следствия, днем 27 июля 33-летняя жительница Бийска из окна квартиры на седьмом этаже выкинула свою трехмесячную дочь, а затем выпала сама. С травмами ребенок и женщина были госпитализированы. Состояние ребенка "не смертельное", мать - в тяжелом состоянии. Ее еще не допрашивали, поэтому мотивы такого поступка следователям не ясны. В отношении женщины, которая воспитывает двух детей, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 13:17
В Москве мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна, сообщил источник
"Председатель Следственного комитета... поставил ход расследования уголовного дела и результаты проверок на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинБийскАлтайский крайПроисшествия
 
 
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