https://ria.ru/20210728/bezrabotitsa-1743337172.html

Минтруд сообщил о снижении числа безработных

Минтруд сообщил о снижении числа безработных - РИА Новости, 28.07.2021

Минтруд сообщил о снижении числа безработных

Число зарегистрированных безработными в России снизилось до 1,11 миллиона, это на 60% ниже, чем в начале 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T19:22

2021-07-28T19:22

2021-07-28T19:22

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

безработица

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в России снизилось до 1,11 миллиона, это на 60% ниже, чем в начале 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.Согласно сообщению, с начала 2021 года уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, снизился более чем на 1 процентный пункт. По данным Росстата, в июне безработица составила 4,8%, в январе этот показатель составлял 5,8%, в декабре 2020 года - 5,9%, а в пиковый период в августе 2020 года - 6,4%.Россия вплотную приблизилась к допандемическим показателям занятости, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова."Несмотря на то, что в летний период деловая активность традиционно ниже, найм новых сотрудников достаточно активен. Сказывается как общий подъем деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых. Мы вплотную приблизились к допандемическим показателям. Выросло и число предложений в региональных службах занятости. За полгода объем предложения вырос на 25% - с 1,74 миллиона позиций на конец 2020 года до 2,19 миллиона", - рассказала Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба министерства.В Минтруде отметили, что наиболее востребованы квалифицированные рабочие в области промышленности, строительства и транспорта - более 460 тысяч вакантных позиций. На долю операторов производственных установок, сборщиков и водителей сейчас приходится более 290 тысяч вакансий, на специалистов высшего уровня квалификации - 245 тысяч.Свою роль в восстановлении ситуации на рынке труда сыграли и программы по снижению напряженности на рынке труда. Кроме того, на федеральном уровне действуют программы по переобучению безработных граждан и граждан, находящихся в поиске работы, а также программа по субсидированию найма.В нем также напомнили, что с самого начала пандемии CОVID-19 осуществляли оперативный мониторинг ситуации на рынке труда. Помимо сведений о приеме и увольнении на работу, в нем также учитываются сведения о переведенных на удаленную работу сотрудниках, анализируется ситуация в разрезе отраслей и регионов.

https://ria.ru/20210720/posobie-1742078765.html

https://ria.ru/20210705/vakansii-1739857500.html

https://ria.ru/20210719/putin-1741904401.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), безработица, общество