https://ria.ru/20210728/bezrabotitsa-1743337172.html
Минтруд сообщил о снижении числа безработных
Минтруд сообщил о снижении числа безработных - РИА Новости, 28.07.2021
Минтруд сообщил о снижении числа безработных
Число зарегистрированных безработными в России снизилось до 1,11 миллиона, это на 60% ниже, чем в начале 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T19:22
2021-07-28T19:22
2021-07-28T19:22
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
безработица
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в России снизилось до 1,11 миллиона, это на 60% ниже, чем в начале 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.Согласно сообщению, с начала 2021 года уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, снизился более чем на 1 процентный пункт. По данным Росстата, в июне безработица составила 4,8%, в январе этот показатель составлял 5,8%, в декабре 2020 года - 5,9%, а в пиковый период в августе 2020 года - 6,4%.Россия вплотную приблизилась к допандемическим показателям занятости, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова."Несмотря на то, что в летний период деловая активность традиционно ниже, найм новых сотрудников достаточно активен. Сказывается как общий подъем деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых. Мы вплотную приблизились к допандемическим показателям. Выросло и число предложений в региональных службах занятости. За полгода объем предложения вырос на 25% - с 1,74 миллиона позиций на конец 2020 года до 2,19 миллиона", - рассказала Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба министерства.В Минтруде отметили, что наиболее востребованы квалифицированные рабочие в области промышленности, строительства и транспорта - более 460 тысяч вакантных позиций. На долю операторов производственных установок, сборщиков и водителей сейчас приходится более 290 тысяч вакансий, на специалистов высшего уровня квалификации - 245 тысяч.Свою роль в восстановлении ситуации на рынке труда сыграли и программы по снижению напряженности на рынке труда. Кроме того, на федеральном уровне действуют программы по переобучению безработных граждан и граждан, находящихся в поиске работы, а также программа по субсидированию найма.В нем также напомнили, что с самого начала пандемии CОVID-19 осуществляли оперативный мониторинг ситуации на рынке труда. Помимо сведений о приеме и увольнении на работу, в нем также учитываются сведения о переведенных на удаленную работу сотрудниках, анализируется ситуация в разрезе отраслей и регионов.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), безработица, общество
Минтруд сообщил о снижении числа безработных
Минтруд: число зарегистрированных безработными в России снизилось до 1,11 миллиона человек
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Число зарегистрированных безработными в России
снизилось до 1,11 миллиона, это на 60% ниже, чем в начале 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Согласно сообщению, с начала 2021 года уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, снизился более чем на 1 процентный пункт. По данным Росстата
, в июне безработица составила 4,8%, в январе этот показатель составлял 5,8%, в декабре 2020 года - 5,9%, а в пиковый период в августе 2020 года - 6,4%.
"Снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Сегодня это значение не превышает 1,11 миллиона человек, что на 60% ниже, чем в начале этого года, когда через центры искали работу более 2,7 миллиона человек", - отметили в Минтруде.
Россия вплотную приблизилась к допандемическим показателям занятости, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
"Несмотря на то, что в летний период деловая активность традиционно ниже, найм новых сотрудников достаточно активен. Сказывается как общий подъем деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых. Мы вплотную приблизились к допандемическим показателям. Выросло и число предложений в региональных службах занятости. За полгода объем предложения вырос на 25% - с 1,74 миллиона позиций на конец 2020 года до 2,19 миллиона", - рассказала Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба министерства.
В Минтруде отметили, что наиболее востребованы квалифицированные рабочие в области промышленности, строительства и транспорта - более 460 тысяч вакантных позиций. На долю операторов производственных установок, сборщиков и водителей сейчас приходится более 290 тысяч вакансий, на специалистов высшего уровня квалификации - 245 тысяч.
Свою роль в восстановлении ситуации на рынке труда сыграли и программы по снижению напряженности на рынке труда. Кроме того, на федеральном уровне действуют программы по переобучению безработных граждан и граждан, находящихся в поиске работы, а также программа по субсидированию найма.
"На удаленной работе, по данным мониторинга, продолжают оставаться порядка немногим более 5% сотрудников", - сказали в министерстве.
В нем также напомнили, что с самого начала пандемии CОVID-19 осуществляли оперативный мониторинг ситуации на рынке труда. Помимо сведений о приеме и увольнении на работу, в нем также учитываются сведения о переведенных на удаленную работу сотрудниках, анализируется ситуация в разрезе отраслей и регионов.