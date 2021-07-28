https://ria.ru/20210728/bespilotnik-1743352003.html
Комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотник боевиков в Сирии
Комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотник боевиков в Сирии - РИА Новости, 28.07.2021
Комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотник боевиков в Сирии
Комплекс "Панцирь-С" российского производства, стоящий на вооружении сил ПВО Сирии, уничтожил беспилотник террористов, сообщил замруководителя Центра по... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T22:04
2021-07-28T22:04
2021-07-28T22:50
война в сирии
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Комплекс "Панцирь-С" российского производства, стоящий на вооружении сил ПВО Сирии, уничтожил беспилотник террористов, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.Инцидент произошел накануне вечером. Дрон запустили из района населенного пункта Кафер-Каттар провинции Идлиб.Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотник над провинцией Хама. Как подчеркнул Кулить, российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.Всего, по данным Центра, за минувшие сутки террористы нанесли более 50 ударов по территории различных провинций Сирии.
https://ria.ru/20210720/obstrel-1742103837.html
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панцирь-с1, хама (город), сирия, в мире
22:04 28.07.2021 (обновлено: 22:50 28.07.2021)
Комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотник боевиков в Сирии
Сирийская ПВО уничтожила беспилотник боевиков с помощью российского комплекса "Панцирь-С"