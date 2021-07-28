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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210728/bespilotnik-1743352003.html
Комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотник боевиков в Сирии
Комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотник боевиков в Сирии - РИА Новости, 28.07.2021
Комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотник боевиков в Сирии
Комплекс "Панцирь-С" российского производства, стоящий на вооружении сил ПВО Сирии, уничтожил беспилотник террористов, сообщил замруководителя Центра по... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T22:04
2021-07-28T22:50
война в сирии
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хама (город)
сирия
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Комплекс "Панцирь-С" российского производства, стоящий на вооружении сил ПВО Сирии, уничтожил беспилотник террористов, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.Инцидент произошел накануне вечером. Дрон запустили из района населенного пункта Кафер-Каттар провинции Идлиб.Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотник над провинцией Хама. Как подчеркнул Кулить, российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.Всего, по данным Центра, за минувшие сутки террористы нанесли более 50 ударов по территории различных провинций Сирии.
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панцирь-с1, хама (город), сирия, в мире
22:04 28.07.2021 (обновлено: 22:50 28.07.2021)
 
Комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотник боевиков в Сирии

Сирийская ПВО уничтожила беспилотник боевиков с помощью российского комплекса "Панцирь-С"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время командно-штабных учений Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Комплекс "Панцирь-С" российского производства, стоящий на вооружении сил ПВО Сирии, уничтожил беспилотник террористов, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.
Инцидент произошел накануне вечером. Дрон запустили из района населенного пункта Кафер-Каттар провинции Идлиб.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотник над провинцией Хама.
Как подчеркнул Кулить, российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.
Всего, по данным Центра, за минувшие сутки террористы нанесли более 50 ударов по территории различных провинций Сирии.
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 20:19
Комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили семь израильских ракет в Сирии
 
Война в СирииПанцирь-С1Хама (город)СирияВ мире
 
 
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