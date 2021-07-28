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В Бельгии установили скамью для кормления грудью, чтобы "разрушить табу"
В Бельгии установили скамью для кормления грудью, чтобы "разрушить табу" - РИА Новости, 28.07.2021
В Бельгии установили скамью для кормления грудью, чтобы "разрушить табу"
Специальная скамья для кормления грудью в общественном месте была установлена на одной из улиц небольшого города Кортрейк в бельгийской провинции Западная... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:58
2021-07-28T13:58
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Специальная скамья для кормления грудью в общественном месте была установлена на одной из улиц небольшого города Кортрейк в бельгийской провинции Западная Фландрия, пишет издание The Brussels Times.Правда эта акция, которая нацелена на то, чтобы "разрушить табу" на грудное кормление детей в общественных местах и побудить женщин не стесняться заниматься своим ребенком "на публике", продлится только до конца августа."Несмотря на то, что грудное кормление в общественных местах в Бельгии недавно стало защищаться законом &lt;…&gt;, не все матери чувствуют себя комфортно и безопасно при кормлении ребенка грудью в такой обстановке", - поясняет издание.Специально установленная на улице для грудного кормления скамейка должна, по мнению организаторов акции, заявить о таком праве женщин и приучить людей без лишнего внимания или осуждения относиться к кормлению грудью на улице.Скамейка была создана дизайнером из Гента. Она выполнена в персиковом и голубом цвете и имеет мягкое сиденье, которое также включает специальное место с подвесными игрушками, где можно разместить грудного ребенка, чтобы сменить ему подгузник, позволить поспать или поиграть в безопасности, пока мама, к примеру, разговаривает по телефону."Мы уверены, что каждая мать должна иметь возможность выбирать, когда и где кормить своего ребенка, без ограничений и осуждения, свободно выходить с ребенком на улицу, не беспокоясь о том, где она будет его кормить", - заявила одна из авторов идеи. Она добавила, что защитники идеи публичного грудного кормления также создали специальную карту Бельгии, где указаны все места, где женщины могут свободно кормить грудью или же сцеживать молоко, не опасаясь повышенного внимания или негативного отношения прохожих.По информации The Brussels Times, сегодня почти 75% женщин в Западной Фландрии практикуют грудное кормление в общественных местах.
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бельгия, в мире
13:58 28.07.2021
 
В Бельгии установили скамью для кормления грудью, чтобы "разрушить табу"

В Бельгии на одной из улиц города Кортрейк установили уличную скамью для кормления грудью

© AP Photo / Francisco SecoБрюссель в Бельгии
Брюссель в Бельгии - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Специальная скамья для кормления грудью в общественном месте была установлена на одной из улиц небольшого города Кортрейк в бельгийской провинции Западная Фландрия, пишет издание The Brussels Times.
Правда эта акция, которая нацелена на то, чтобы "разрушить табу" на грудное кормление детей в общественных местах и побудить женщин не стесняться заниматься своим ребенком "на публике", продлится только до конца августа.
"Несмотря на то, что грудное кормление в общественных местах в Бельгии недавно стало защищаться законом <…>, не все матери чувствуют себя комфортно и безопасно при кормлении ребенка грудью в такой обстановке", - поясняет издание.
Специально установленная на улице для грудного кормления скамейка должна, по мнению организаторов акции, заявить о таком праве женщин и приучить людей без лишнего внимания или осуждения относиться к кормлению грудью на улице.
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Скамейка была создана дизайнером из Гента. Она выполнена в персиковом и голубом цвете и имеет мягкое сиденье, которое также включает специальное место с подвесными игрушками, где можно разместить грудного ребенка, чтобы сменить ему подгузник, позволить поспать или поиграть в безопасности, пока мама, к примеру, разговаривает по телефону.
"Мы уверены, что каждая мать должна иметь возможность выбирать, когда и где кормить своего ребенка, без ограничений и осуждения, свободно выходить с ребенком на улицу, не беспокоясь о том, где она будет его кормить", - заявила одна из авторов идеи. Она добавила, что защитники идеи публичного грудного кормления также создали специальную карту Бельгии, где указаны все места, где женщины могут свободно кормить грудью или же сцеживать молоко, не опасаясь повышенного внимания или негативного отношения прохожих.
По информации The Brussels Times, сегодня почти 75% женщин в Западной Фландрии практикуют грудное кормление в общественных местах.
 
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