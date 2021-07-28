https://ria.ru/20210728/bayden-1743313961.html
В Совфеде посоветовали Байдену быть повежливее с Россией
В Совфеде посоветовали Байдену быть повежливее с Россией - РИА Новости, 28.07.2021
В Совфеде посоветовали Байдену быть повежливее с Россией
Президенту США Джо Байдену следует быть повежливее с Россией и не допускать голословных заявлений о нашей стране, считает российский сенатор Ольга Ковитиди. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:12
2021-07-28T17:12
2021-07-28T17:19
ольга ковитиди
министерство обороны сша
джо байден
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует быть повежливее с Россией и не допускать голословных заявлений о нашей стране, считает российский сенатор Ольга Ковитиди.Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть."США стоит быть поосторожнее и повежливее с Россией, поскольку в противостоянии Пекину, которое станет главной задачей Америки на долгие годы, единственным центром силы, позволяющим сбалансировать мощь Китая, является Россия", - заявила Ковитиди РИА Новости.Отметив, что подобные заявления звучат из уст американских президентов далеко не в первый раз, она напомнила, что "заезженный" миф о российской угрозе уже принёс миллиарды долларов как Пентагону, так и приближённым к нему транснациональным компаниям, однако ничего не дал простым американцам.
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ольга ковитиди, министерство обороны сша, джо байден, владимир путин, в мире
17:12 28.07.2021 (обновлено: 17:19 28.07.2021)
В Совфеде посоветовали Байдену быть повежливее с Россией
Сенатор Ольга Ковитиди посоветовала президенту США Джо Байдену быть повежливее с Россией