https://ria.ru/20210728/bayden-1743297967.html

Байден подпишет меморандум о кибербезопасности критической инфраструктуры

Байден подпишет меморандум о кибербезопасности критической инфраструктуры - РИА Новости, 28.07.2021

Байден подпишет меморандум о кибербезопасности критической инфраструктуры

Президент США Джо Байден подпишет в среду меморандум о дальнейшей кибербезопасности критической инфраструктуры, заявила журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:07

2021-07-28T16:07

2021-07-28T16:07

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден подпишет в среду меморандум о дальнейшей кибербезопасности критической инфраструктуры, заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Президент подпишет меморандум по национальной безопасности и улучшению кибербезопасности систем контроля критической инфраструктуры", - заявила она.По словам представителя администрации, Байден поручит министерству внутренней безопасности и министерству торговли разработать официальные цели по обеспечению кибербезопасности. Кроме того, меморандум придаст официальный характер последним инициативам властей в этой области, которые предусматривают добровольное сотрудничество американских компаний с властями в этой области.При этом представитель администрации сказала, что власти пока что опираются на добровольное участие фирм, но не исключают обязательных, в том числе и закрепленных законодательно через конгресс."Мы должны двигаться стремительно, изучать все возможности - добровольные и обязательные, чтобы достичь результатов, которые нужны нам".

https://ria.ru/20210728/spetssluzhby-1743281027.html

сша

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джо байден, сша, в мире