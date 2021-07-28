https://ria.ru/20210728/bayden-1743297967.html
Байден подпишет меморандум о кибербезопасности критической инфраструктуры
Байден подпишет меморандум о кибербезопасности критической инфраструктуры - РИА Новости, 28.07.2021
Байден подпишет меморандум о кибербезопасности критической инфраструктуры
Президент США Джо Байден подпишет в среду меморандум о дальнейшей кибербезопасности критической инфраструктуры, заявила журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:07
2021-07-28T16:07
2021-07-28T16:07
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден подпишет в среду меморандум о дальнейшей кибербезопасности критической инфраструктуры, заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Президент подпишет меморандум по национальной безопасности и улучшению кибербезопасности систем контроля критической инфраструктуры", - заявила она.По словам представителя администрации, Байден поручит министерству внутренней безопасности и министерству торговли разработать официальные цели по обеспечению кибербезопасности. Кроме того, меморандум придаст официальный характер последним инициативам властей в этой области, которые предусматривают добровольное сотрудничество американских компаний с властями в этой области.При этом представитель администрации сказала, что власти пока что опираются на добровольное участие фирм, но не исключают обязательных, в том числе и закрепленных законодательно через конгресс."Мы должны двигаться стремительно, изучать все возможности - добровольные и обязательные, чтобы достичь результатов, которые нужны нам".
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джо байден, сша, в мире
Байден подпишет меморандум о кибербезопасности критической инфраструктуры
Президент США Байден подпишет в среду меморандум о кибербезопасности критической инфраструктуры
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
подпишет в среду меморандум о дальнейшей кибербезопасности критической инфраструктуры, заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Президент подпишет меморандум по национальной безопасности и улучшению кибербезопасности систем контроля критической инфраструктуры", - заявила она.
По словам представителя администрации, Байден поручит министерству внутренней безопасности и министерству торговли разработать официальные цели по обеспечению кибербезопасности. Кроме того, меморандум придаст официальный характер последним инициативам властей в этой области, которые предусматривают добровольное сотрудничество американских компаний с властями в этой области.
При этом представитель администрации сказала, что власти пока что опираются на добровольное участие фирм, но не исключают обязательных, в том числе и закрепленных законодательно через конгресс.
"Мы должны двигаться стремительно, изучать все возможности - добровольные и обязательные, чтобы достичь результатов, которые нужны нам".