https://ria.ru/20210728/bayden-1743296034.html
В Британии назвали ошибку Байдена, из-за которой Россия переиграла США
В Британии назвали ошибку Байдена, из-за которой Россия переиграла США - РИА Новости, 28.07.2021
В Британии назвали ошибку Байдена, из-за которой Россия переиграла США
Заявления президента США Джо Байдена в отношении России демонстрируют, что его офис плохо анализирует ситуацию в мире, пишет The Spectator. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:56
2021-07-28T15:56
2021-07-28T19:38
барак обама
джо байден
владимир путин
москва
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена в отношении России демонстрируют, что его офис плохо анализирует ситуацию в мире, пишет The Spectator.Ранее американский лидер заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина в распоряжении есть только ядерное оружие и нефть. В Кремле, в свою очередь, отметили, что помощникам Байдена стоило подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП России. Утверждения главы Белого дома, что в России "больше ничего нет", в Москве назвали в корне неверными.По мнению колумниста Марка Галеотти, эти слова перекликаются с выступлениями экс-президента США Барака Обамы, утверждавшего, что "Россия не производит ничего привлекательного для покупателей, кроме оружия и газа".Специалист назвал такую риторику плохой тактикой и неверным пониманием российской экономики, указав на успехи сектора услуг и IT-индустрии. Галеотти утверждает, что ошибочное восприятие России позволяет ей постоянно переигрывать США.Наряду с этим эксперт отметил военные успехи Москвы."Несмотря на всеобщие ожидания, Кремль оказался способен поддерживать военное присутствие в Сирии. Хотя Дамаск еще не добился окончательной победы, нет сомнений, что режим Асада не проиграет войну", — заключил он.
https://ria.ru/20210728/opasno-1743287161.html
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барак обама, джо байден, владимир путин, москва, сирия, сша, в мире
15:56 28.07.2021 (обновлено: 19:38 28.07.2021)
В Британии назвали ошибку Байдена, из-за которой Россия переиграла США
The Spectator: Москва переигрывает Вашингтон из-за плохой осведомленности президента США Байдена