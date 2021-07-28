https://ria.ru/20210728/bayden-1743278834.html
В Кремле назвали слова Байдена о "проблемах" Путина неверными по сути
В Кремле назвали слова Байдена о "проблемах" Путина неверными по сути - РИА Новости, 28.07.2021
В Кремле назвали слова Байдена о "проблемах" Путина неверными по сути
В Кремле прокомментировали слова президента США Джо Байдена о том, что у Владимира Путина "есть проблемы", назвав их неверными по своей сути. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:36
2021-07-28T14:36
2021-07-28T15:52
джо байден
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Кремле прокомментировали слова президента США Джо Байдена о том, что у Владимира Путина "есть проблемы", назвав их неверными по своей сути.Как заявил накануне американский лидер, посетив офис директора национальной разведки США, Путин "знает, что у него проблемы, и это делает его опасней". Байден также добавил, что у российского президента есть "в распоряжении только ядерное оружие и нефть".Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Байден произнес эти слова перед представителями разведсообщества.Он также отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46%, то к 2020-му их доля упала до 28%."Утверждать о том, что у России больше ничего нет, ну это в корне неверно. Наверное, помощникам стоило готовить господину Байдену справочную информацию о том, что доля нефтегазового сектора в ВВП Российской Федерации в 2020 году составляла 15,2%, в 2017 году эта доля составляла 16,9%", — добавил представитель Кремля.Кроме того, Песков призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать значение прошедшей в середине июня в Женеве встречи Путина и Байдена.Первая встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня. В совместном заявлении президенты подчеркнули, что Россия и США намерены запустить комплексный диалог по стратегической стабильности. Кроме того, Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
https://ria.ru/20210728/antonov-1743196418.html
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джо байден
14:36 28.07.2021 (обновлено: 15:52 28.07.2021)
В Кремле назвали слова Байдена о "проблемах" Путина неверными по сути
В Кремле прокомментировали слова президента США о Владимире Путине
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
В Кремле прокомментировали слова президента США Джо Байдена
о том, что у Владимира Путина
"есть проблемы", назвав их неверными по своей сути.
Как заявил накануне американский лидер, посетив офис директора национальной разведки США, Путин "знает, что у него проблемы, и это делает его опасней". Байден также добавил, что у российского президента есть "в распоряжении только ядерное оружие и нефть".
Представитель Кремля Дмитрий Песков
напомнил, что Байден произнес эти слова перед представителями разведсообщества.
"У этой аудитории востребованы такие бравурные заявления, но также очевидно, что президент озвучивает те посылы, которые готовятся его аппаратом, его помощниками. И вот здесь как раз налицо ошибочное знание и понимание современной России", — сказал пресс-секретарь российского президента.
Он также отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46%, то к 2020-му их доля упала до 28%.
"Утверждать о том, что у России больше ничего нет, ну это в корне неверно. Наверное, помощникам стоило готовить господину Байдену справочную информацию о том, что доля нефтегазового сектора в ВВП Российской Федерации в 2020 году составляла 15,2%, в 2017 году эта доля составляла 16,9%", — добавил представитель Кремля.
Кроме того, Песков призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать значение прошедшей в середине июня в Женеве встречи Путина и Байдена.
"Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия. <...> Что касается кибербезопасности и стратстабильности — контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно", — заключил Песков.
Первая встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня. В совместном заявлении президенты подчеркнули, что Россия и США намерены запустить комплексный диалог по стратегической стабильности. Кроме того, Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.