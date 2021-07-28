https://ria.ru/20210728/bashkiriya-1743282667.html

В Башкирии семь мужчин отравились неизвестной жидкостью

В Башкирии семь мужчин отравились неизвестной жидкостью - РИА Новости, 28.07.2021

В Башкирии семь мужчин отравились неизвестной жидкостью

На улице в башкирском Салавате нашли семерых мужчин без сознания - у всех диагностировали отравление неизвестной спиртосодержащей жидкостью, сообщает в среду... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:50

2021-07-28T14:50

2021-07-28T15:36

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 28 июл – РИА Новости. На улице в башкирском Салавате нашли семерых мужчин без сознания - у всех диагностировали отравление неизвестной спиртосодержащей жидкостью, сообщает в среду республиканское управление СК РФ.По данным ведомства, инцидент произошел еще в понедельник вечером на улице Калинина.Те из отравившихся, кто пришел в сознание, рассказали, что пили "официальное" спиртное и "неустановленную жидкость".Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности". Следствие ищет продавца ядовитой жидкости, допрашиваются очевидцы и свидетели.

https://ria.ru/20210721/otravlenie-1742167279.html

республика башкортостан

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2021

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республика башкортостан, происшествия