https://ria.ru/20210728/bashkiriya-1743282667.html
В Башкирии семь мужчин отравились неизвестной жидкостью
В Башкирии семь мужчин отравились неизвестной жидкостью - РИА Новости, 28.07.2021
В Башкирии семь мужчин отравились неизвестной жидкостью
На улице в башкирском Салавате нашли семерых мужчин без сознания - у всех диагностировали отравление неизвестной спиртосодержащей жидкостью, сообщает в среду... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:50
2021-07-28T14:50
2021-07-28T15:36
республика башкортостан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
УФА, 28 июл – РИА Новости. На улице в башкирском Салавате нашли семерых мужчин без сознания - у всех диагностировали отравление неизвестной спиртосодержащей жидкостью, сообщает в среду республиканское управление СК РФ.По данным ведомства, инцидент произошел еще в понедельник вечером на улице Калинина.Те из отравившихся, кто пришел в сознание, рассказали, что пили "официальное" спиртное и "неустановленную жидкость".Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности". Следствие ищет продавца ядовитой жидкости, допрашиваются очевидцы и свидетели.
https://ria.ru/20210721/otravlenie-1742167279.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, происшествия
14:50 28.07.2021 (обновлено: 15:36 28.07.2021)
В Башкирии семь мужчин отравились неизвестной жидкостью
СК: семь мужчин отравились неизвестной спиртосодержащей жидкостью в Башкирии
УФА, 28 июл – РИА Новости.
На улице в башкирском Салавате
нашли семерых мужчин без сознания - у всех диагностировали отравление неизвестной спиртосодержащей жидкостью, сообщает в среду республиканское управление СК РФ
.
По данным ведомства, инцидент произошел еще в понедельник вечером на улице Калинина.
"Около жилого дома были обнаружены семь мужчин без сознания в возрасте от 36 до 60 лет. Они были госпитализированы в реанимацию с признаками отравления неустановленным веществом. Сейчас они в состоянии средней тяжести, им продолжает оказываться медицинская помощь", - указано в релизе.
Те из отравившихся, кто пришел в сознание, рассказали, что пили "официальное" спиртное и "неустановленную жидкость".
Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности". Следствие ищет продавца ядовитой жидкости, допрашиваются очевидцы и свидетели.